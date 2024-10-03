台灣政治人物第8人！ 黃捷入選《時代雜誌》次世代百大人物

民進黨立委黃捷入圍「時代雜誌」次世代百大人物。（資料照）

2024/10/03 14:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國「時代雜誌」（TIME）今公布次世代百大人物（TIME100 NEXT），其中民進黨立委黃捷入圍「領袖人物」類別代表之一，並由台灣副總統蕭美琴撰文介紹，該文指出黃捷熱愛人權和公益，是台灣年輕一代公民參與精神的典範，也是近年第8位入選的台灣政治人物。

這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖人物、倡議者共5個領域，黃捷被歸類於領袖人物，成為繼前總統陳水扁、前總統蔡英文、前總統馬英九、現任總統賴清德、台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。

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除了黃捷，本屆入選的亞裔人士還包括泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、以影集「幕府將軍」成為首名贏得艾美獎劇情類最佳女主角日本女星澤井杏奈（Anna Sawai）、菲律賓裔英籍歌手Beabadoobee，以及美國人工智慧公司Scale AI創辦人兼執行長亞歷山大．王（Alexandr Wang）等人。

台灣過去有多人入選百大影響力人物，包括前總統蔡英文、同志運動先驅祁家威2020年同時入選《時代》2020年全球百大影響人物名單，賴清德列名列2024年百大最具影響力人物。

還有2005年入選的陳水扁、2006年入選的李安、2008年入選的馬英九、2010年入選的時任宏碁董事長王振堂及台東中央市場菜販陳樹菊、2011年入選的證嚴法師、2012年入選的高爾夫球選手曾雅妮，2021年和2024年入圍輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。前台灣數位發展部部長唐鳳入圍2023年「人工智慧領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）。

依據美國「時代雜誌」官網文章，蕭美琴撰文表示，現年31歲黃捷是台灣最年輕的立法委員，她熱愛人權議題和推動公益利益，是台灣年輕一代的公民參與精神的典範。

黃捷入圍「時代雜誌」次世代百大人物。（圖擷自時代雜誌官網）

日本女星澤井杏奈。（法新社）

泰國總理貝東塔。（歐新社）

菲律賓裔英籍歌手Beabadoobee。（美聯社）

Scale AI創辦人兼執行長亞歷山大．王。（路透）

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