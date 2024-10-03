放颱風假造成企業損失 謝金河曝執政黨應出來面對爭議原因！

謝金河表示，放不放颱風假雖然是各縣市政府權責，但很多民眾其實不知道，執政黨應該主動出來面對這些爭議，說明清楚。（資料照）

2024/10/03 23:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒來襲，全國各縣市連著放颱風假，可颱風移動速度緩慢，影響台灣時程一再延後，加上本月2日包括北北基桃在內有多個縣市並未達停班停課標準卻也跟著放假，讓不少企業主相當不滿，甚至將責任怪到執政黨身上。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，放不放颱風假雖然是各縣市政府權責，但很多民眾其實不知道，執政黨應該主動出來面對這些爭議，說明清楚。

謝金河今（3日）晚在臉書發文，「這次北北基桃連放兩天假，大多數都是負評。大家討論最多的是基隆市長謝國樑率先宣布放假，讓北北桃市長跟進。另一個是台玻董事長，也是三三會的理事長林伯豐，台灣每一次停電，他一定第一個跳出來駡，這次颱風假他也跳出來駡政府太多政治考量。他可能不知道放颱風假的權責在地方政府，後來發現決定放假的是他的侄子，這事一天就落幕。」

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謝金河接著透露，「一家重量級的IC設計公司董事長，連續傳了兩則Line，表示他對颱風假的不同看法。他認為台北市放假的決策要放在中央，因為這涉及股滙市、金融機構運作、醫院、果菜市場，不能率爾決定。我的Line群組一整天都在討論颱風假的事，我是沒有脾氣，看看大家的各自表述。匯集一起大家的意見，我想未來的颱風假怎麼放？這次應該好好檢討，商討出一個更可行的方案。」

謝金河表示，「這兩年，AI廣泛受到討論，卓院長的內閣自許為AI內閣，但從中央到地方，沒有人把AI應用在氣象預測上拿到現實生活中運作。如果中央氣象署、各縣市政府廣泛應用AI數據，颱風的移動、風勢、雨勢都可以隨時上網讓民眾查詢。這次颱風移動速度慢，大家可以運用AI技術判斷颱風什麼時候會到？怎麼會出現這次北北基桃花了兩天等颱風？」

「我們自詡台灣科技技術發達，但中央氣象署屢屢被罵預測不準。還有，每一個院轄市幅員廣闊，像台中市到三民、梨山；高雄有甲仙、茂林、那瑪夏；新北有貢寮、雙溪，這些偏遠地區，和城市市中心很不一樣，我們如何因地制宜？每一個地方首長在下決策時，有沒有精確數據分析判斷？我常常說數字會說話，如果數據夠精準，我們就不會多用2天等颱風。」

最後謝金河直言，「這次颱風假引發很多爭議，但執政黨也不能自私，很多民眾不知道決定放颱風假的是地方政府，結果放假引來的民怨及企業造成的損失，最後會反應在經濟數據上，最後還是要由中央政府來承擔。可是到現在為止，我除了看到民眾抱怨，並沒有看到執政的政府出來面對這些爭議！」

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