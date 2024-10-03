為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    放颱風假造成企業損失 謝金河曝執政黨應出來面對爭議原因！

    謝金河表示，放不放颱風假雖然是各縣市政府權責，但很多民眾其實不知道，執政黨應該主動出來面對這些爭議，說明清楚。（資料照）

    謝金河表示，放不放颱風假雖然是各縣市政府權責，但很多民眾其實不知道，執政黨應該主動出來面對這些爭議，說明清楚。（資料照）

    2024/10/03 23:43

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒來襲，全國各縣市連著放颱風假，可颱風移動速度緩慢，影響台灣時程一再延後，加上本月2日包括北北基桃在內有多個縣市並未達停班停課標準卻也跟著放假，讓不少企業主相當不滿，甚至將責任怪到執政黨身上。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，放不放颱風假雖然是各縣市政府權責，但很多民眾其實不知道，執政黨應該主動出來面對這些爭議，說明清楚。

    謝金河今（3日）晚在臉書發文，「這次北北基桃連放兩天假，大多數都是負評。大家討論最多的是基隆市長謝國樑率先宣布放假，讓北北桃市長跟進。另一個是台玻董事長，也是三三會的理事長林伯豐，台灣每一次停電，他一定第一個跳出來駡，這次颱風假他也跳出來駡政府太多政治考量。他可能不知道放颱風假的權責在地方政府，後來發現決定放假的是他的侄子，這事一天就落幕。」

    謝金河接著透露，「一家重量級的IC設計公司董事長，連續傳了兩則Line，表示他對颱風假的不同看法。他認為台北市放假的決策要放在中央，因為這涉及股滙市、金融機構運作、醫院、果菜市場，不能率爾決定。我的Line群組一整天都在討論颱風假的事，我是沒有脾氣，看看大家的各自表述。匯集一起大家的意見，我想未來的颱風假怎麼放？這次應該好好檢討，商討出一個更可行的方案。」

    謝金河表示，「這兩年，AI廣泛受到討論，卓院長的內閣自許為AI內閣，但從中央到地方，沒有人把AI應用在氣象預測上拿到現實生活中運作。如果中央氣象署、各縣市政府廣泛應用AI數據，颱風的移動、風勢、雨勢都可以隨時上網讓民眾查詢。這次颱風移動速度慢，大家可以運用AI技術判斷颱風什麼時候會到？怎麼會出現這次北北基桃花了兩天等颱風？」

    「我們自詡台灣科技技術發達，但中央氣象署屢屢被罵預測不準。還有，每一個院轄市幅員廣闊，像台中市到三民、梨山；高雄有甲仙、茂林、那瑪夏；新北有貢寮、雙溪，這些偏遠地區，和城市市中心很不一樣，我們如何因地制宜？每一個地方首長在下決策時，有沒有精確數據分析判斷？我常常說數字會說話，如果數據夠精準，我們就不會多用2天等颱風。」

    最後謝金河直言，「這次颱風假引發很多爭議，但執政黨也不能自私，很多民眾不知道決定放颱風假的是地方政府，結果放假引來的民怨及企業造成的損失，最後會反應在經濟數據上，最後還是要由中央政府來承擔。可是到現在為止，我除了看到民眾抱怨，並沒有看到執政的政府出來面對這些爭議！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播