逼用臭襪子塞嘴！南英商工女籃前教練體罰 和學校連帶判賠49.5萬元

南英商工女籃前劉姓女教練涉不當管教女球員，被告上法院，台南地院判女教練與校方須連帶賠49萬5000元。（資料照，記者王俊忠攝）

台南市私立南英商工籃球隊前劉姓女教練被控對女球員不當體罰，除了罰跪、罰站、不准入睡外，還把襪子塞入女球員嘴裡、恫嚇說「給我塞好，吐出來就死定了」，二審依成年人對少年犯強制罪判刑4月；民事部分，一審判校方與女教練連帶賠償女球員49萬5000元，還可上訴。

女球員與其母親提告表示，劉女擔任南英籃球隊教練時，於2022年9月至2023年2月間，在學校球員宿舍房間或教練宿舍房間向女球員恫稱「不准將球隊處罰隊員或罵隊員的事講出去，如果講出去，就死定了，不會放過你」等共10次。

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期間，女教練另恫嚇說「晚上不准睡，敢睡就死定了」等，並令女球員罰跪共8次、罰站共3次；女教練更在教練宿舍命女球員將自己襪子塞入口中3次，以及將女教練自己的襪子塞入女隊員口中，恫稱「給我塞好，吐出來就死定了」等共計4次。

女教練又在球員宿舍恫稱「聽不懂人話，要耳朵幹嘛，叫你快一點，你停下來是在找死嗎」等語，並將女球員的襪子塞入女球員嘴巴1次。女球員及其母親控訴女教練行為侵害女球員的自由權、涉及霸凌，分別向女教練求償慰撫金，校方也要負連帶賠償責任。

刑事部分，台南地院開庭時，女教練否認體罰、辯說處罰是基於教育立場，不被法官接受，去年7月依成年人對少年犯強制罪判刑5月；上訴二審，高等法院台南分院因女教練承認犯行，去年12月改判4月徒刑，可易科罰金，還可上訴。

女教練在民事庭說，女球員當時是一年級新生，未能跟上體能訓練進度，並多次藉故未接受訓練，才有相關行為；女球員父母事先同意她用體罰方式管教，母親不得求償慰撫金。南英商工也主張，女學生的親權是由父親擔任，母親無從主張親權受侵害。

台南地院表示，依刑事判決，女教練確有不法侵害女球員的自由權、受教育權、身體自主權與人格發展權，即使劉女辯解確有與父母約定可以體罰管教，但也不得超出合理範圍，父母的同意不能阻卻違法。因女教練已被校方解聘，審酌教練對女學生造成傷害與精神相關疾病就醫，女教練應與校方連帶賠償49萬5000元給女學生；至於女學生母親的親權未受損害，母親求償難認有據。

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