韓媒：台灣半導體經濟輝煌下 存在「乞丐超人」陰影

南韓媒體認為台灣在半導體業經濟輝煌下存在隱憂。（資料照）

台灣近來經濟成長強勁、股市接連創高，今年人均GDP預計將超過4萬美元，不過，南韓媒體直指台灣在半導體企業引領的經濟輝煌下，仍然存在著去超商打折時段搶購食物的「乞丐超人」陰影。

據《東亞日報》報導，台灣今年第1季經濟成長率達13.69％，和去年同期8.63％相比大幅提高，並且創下自1987年以來近39年的單季高點，主要得益於以台積電領銜的半導體出口爆炸性增長，相較之下南韓今年第1季經濟成長率為3.6％。

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另外，台灣人均GDP預估今年將超過4萬美元贏過南韓，台灣加權指數也連續3年（2023－2025）維持20％以上的增長速度，今年更已上漲48％，讓台股市值接連超過加拿大、印度，躍升至全球第5大。

然而，韓媒認為這場台灣經濟狂歡的隱憂，在於真正享受到的民眾數量低於預期。《東亞日報》引述《美麗島電子報》5月國政民調，發現台灣有40.2％受訪民眾認為國內整體經濟現況算是好，55.1％感覺國內整體經濟現況不好。

其中，認為經濟現況不好的受訪者，以女性、中彰投及雲嘉南和基宜花東離島、30至39歲、高中學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群體較多；認為經濟現況較好者，則是以台北市、研究所學歷、泛綠民眾等群體較多。

另外，《東亞日報》也引述求職網站今年3月的調查，整體受訪者有23％回答自己沒有積蓄、72％背負貸款；在39歲以下的台灣上班族裡，有40％表示自己正面臨入不敷出的情況。

韓媒認為，台灣經濟局勢一片輝煌，但不少民眾無法從中受益，主因在於半導體產業是這場繁榮的主要驅動力，只有從業人士能夠從中獲利。

韓媒指出，以台積電為首的半導體產業佔台灣GDP的20％以上，但各大半導體公司的員工加總僅有30萬人左右，不到台灣1100萬勞動力的3％，即便將範圍擴大到IT製造業，這些科技業勞動人口也只有100萬人上下。

韓媒表示，剩下的90％甚或更多屬於服務業、傳統製造業勞工，對他們來說這場由AI引領的經濟爆發似乎毫無關係，而這種現實反映在薪水上，按照台灣行政院主計總處的統計，去年平均月薪（經常性薪資）為4.6萬新台幣，不到南韓383萬韓元（約新台幣8萬元）的60％，而且台灣勞工平均1年工時比南韓多出超過100小時。

除了薪水之外還有房價問題，台北市房價所得比高達15.41倍，超過香港的14.4倍、首爾的13.9倍，而且不只台北市，一般上班族難以在整個大台北地區買房，使得越來越多的年輕人選擇居住在郊區。

《東亞日報》表示，對於台灣剛畢業的大學生來說，高額的租金讓他們相當頭痛，因為畢業生起薪（不包括半導體產業）在3.5萬新台幣左右，而台北市中心的單人套房月租金通常是1.5萬新台幣上下。扣除房租、生活花費後幾乎所剩無幾。

《東亞日報》指出，台灣年輕人所遭遇的嚴峻現實，催生出了「乞丐超人」現象，亦即在超商食品快要過期前數個小時的打折時段，會有7折至65折不等的折扣，顧客這時可以透過手機APP查看庫存，鎖定門市後前往搶購。韓媒認為，在這樣的情況下，或許能理解台灣去年的總和生育率為何會跌至歷史新低0.695。

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