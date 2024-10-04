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56贊成、50反對！藍白再聯手封殺總預算案 綠營：只搞政爭不顧民生

民進黨立委高舉看板，痛批「只搞政爭、不顧民生」及「惡意杯葛、全民受害」等口號。（記者田裕華攝）

民進黨立委高舉看板，痛批「只搞政爭、不顧民生」及「惡意杯葛、全民受害」等口號。（記者田裕華攝）

2024/10/04 11:33

首次上稿：10:57
更新時間：11:33

〔記者陳政宇／台北報導〕明年度中央政府總預算案屢遭藍白立委阻擋，立院程序委員會日前未達共識，全案送今（4）日院會處理。民眾黨團提案議程僅限列原本議程，形同排除民進黨團提議增列的總預算案；經統計，出席立委106人有56人表達贊成，50人表達反對，藍白立委再度以席次優勢聯手封殺總預算案。

國民黨團、民眾黨團以「未編足禁伐補償及公糧收購」等預算為由，於9月20日院會將總預算案退回程序委員會，接著在9月24日程委會將其「暫緩列案」。依程委會本月1日的議程安排，總預算案今天再度叩關院會。

今天院會處理報告事項前，民眾黨團提議，本次院會議程僅限列議事日程草案所列報告事項及質詢事項，對行政院長施政報告繼續質詢；國民黨團提議內容與其相同；民進黨團則提議，增列行政院函請審議總預算案、前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案。

因民進黨立委對民眾黨團提議表達異議，故對此展開表決大戰。經統計，出席立委106人，有56人表達贊成，50人表達反對；其中，國民黨立委柯志恩、蘇清泉，以及配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明，民眾黨立委張啓楷、民進黨立委楊曜皆未參與投票。陳超明後來向院會聲明與國民黨團立場相同；另據了解，楊曜因澎湖機場今天中午才恢復起降，故未及參與院會投票。

藍白立委以席次優勢通過民眾黨團提議內容，形同再次聯手封殺總預算案。表決過程中，朝野立委在議場劍拔弩張、隔空叫陣。民進黨立委高舉看板，痛批「只搞政爭、不顧民生」及「惡意杯葛、全民受害」等口號；國民黨立委則喊出「支持醫護、支持農民、支持原民」。

藍白陣營於今日立法院會再度封殺總預算案，朝野立委在議場內隔空叫陣。（記者陳政宇攝）

藍白陣營於今日立法院會再度封殺總預算案，朝野立委在議場內隔空叫陣。（記者陳政宇攝）

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