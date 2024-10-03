美國軍火商把台灣當冤大頭？ 王定宇：國防部2缺失必須加強

王定宇今指出，我國防部在訊息揭露、比價查核能力必須加強，避免被當冤大頭；至於外界操作「疑美論」則是大可不必。（資料照）

2024/10/03 15:42

〔記者陳政宇／台北報導〕美國軍火商「雷神公司」被美國國防部調查出涉嫌高報售價，造成包含台灣在內等盟邦受害。民進黨籍立法院外交及國防委員會召委王定宇今（3）日表示，我國防部在訊息揭露、比價查核能力必須加強，避免被當冤大頭；至於外界操作「疑美論」則是大可不必。

美國軍事承包商RTX公司7月與美國司法部達成9.59億美元的認罪協商，指出其前身雷神公司從2011年至2013年以及2017年與中東國家出售飛彈等合約時，爆出不實抬高價格等醜聞。國防部說明，目前美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；此項訊息由屬性特殊的內容農場釋放，操作疑美論跡證明顯。

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對此，王定宇今受訪表示，美國國防部及司法部調查雷神公司調高單價詐領軍購款案，原本是在中東爆發，而台灣確有受影響，美國司法部與台灣國防部已協調要求雷神賠付溢領的所有相關價款。

王定宇認為，就此案來看，台灣國防部在第一時間訊息的揭露，甚至對國會的揭露，都不夠透明也不夠完整，會讓人在判斷上失準。在現有的稽核制度上，確實可查出廠商不肖的行為，並予以求償和處罰，但該機制不能完全仰賴美方，也許軍購是賣方市場，但買方的比價、核價、查價的能力也應該加強，以免被當冤大頭。

王定宇說，國防部第一時間並將台灣的部分說明清楚，這非常遺憾，他要求國防部必須改進；從中東爆發這項情形，到美國國防部稽核和司法部調查，而台灣現有機制確實有查核功能成效，但做為買方的比價查核的能力是否具備，會要求精進與查明。

至於外界將此事操作為「疑美論」，王定宇直言，這大可不必，跟盟友互信非常重要，縱使個案上有所缺失，但要檢視的是，現有制度是否能查出這些缺失並予以修正，而非一味操作片段訊息，甚至是假錯訊息，若切斷彼此的互信，對台灣自我防衛力量及信心毫無助益。

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