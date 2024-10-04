朝野餐敘延期 卓揆：協助各地災情為優先

卓榮泰表示，希望今天以協助各地的災情為優先，建議延後今晚的朝野餐敘。（記者田裕華攝）

2024/10/04 09:42

〔記者林欣漢／台北報導〕為化解明年度總預算案僵局，行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜原訂今晚邀朝野黨團餐敘，但因颱風山陀兒襲台，卓揆考量救災優先，與韓國瑜溝通後達成餐敘延期的共識。

卓榮泰今日受訪表示，國人同胞這兩天都非常辛苦，尤其在南部還有相當多的地區，到目前還在復原中，甚至還有很多地方，水電的供應到現在還沒有辦法如常，這是我們現在心裡最焦慮的，因此在昨天跟立法院溝通，希望今天能以協助各地的災情為優先，建議延後今晚的朝野餐敘，而目前延後的時間雙方還在商量中。

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卓榮泰表示，颱風的因素是不可抗力，但是大家面對如何讓總預算能夠順利通過，也不應該會有阻力。在災情之後，整個國家社會人民更需要朝野能夠有對總預算共同的看法，能在明年因應各種狀況，政府才能去支應所有必要的任務。

卓榮泰指出，總統府和行政院立場完全一致，都希望能在國會順利推動總預算在內所有的政策，沒有任何不一樣的狀況，今天的餐敘往後延，希望下週有盡快的時間徵求韓院長的時間許可，就會繼續安排。

至於連放颱風假造成資方不滿，放假標準被質疑應該調整？卓榮泰表示，這個確實造成一些決定上的困難，回想從20多年前、將近30年了，放假的機制都是各地方政府衡量各地的風雨、交通，基礎設施的所需，所提出的各種決定，大多數在決定的時刻，都是以保障人民生命財產安全為最大的考量，現在因為有更好的科技，希望氣象署能更精進，用科技的方式、更預測準確的方式，來讓各地政府取得更進一步、更新及正確的資訊，再依照各種衡量的條件下，做出最正確的裁定，這部分未來如何精進，是中央與地方可以來檢討的。

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