中國祭低價旅團阻僑民返台 徐佳青：吸引力不大、不擔心影響國慶

僑委會委員長徐佳青今表示，她認為中國低價團對僑胞吸引力不大，並無影響力，不擔心受到低價統戰團的影響。（記者叢昌瑾攝）

2024/10/04 11:20

〔記者林哲遠／台北報導〕雙十國慶將近，僑委會最新業務報告卻揭露，中國近期藉由推出低價旅行團，鼓勵我國僑民赴中觀光，阻撓僑民返台同慶。對此，僑委會委員長徐佳青今日立院受訪時表示，目前線上報名返台參加慶典僑胞超過4000人，並預估今年可能會逼近5000人，她認為中國低價團對僑胞吸引力不大，並無影響力，不擔心受到低價統戰團的影響。

徐佳青指出，中國的統戰手法一年比一年更多且推陳出新，近年來國人返回台灣的意願非常高，而大家也非常踴躍，加上國內的旅遊跟各項文化活動的品質提升非常多，都是吸引僑胞回國很重要的動力。

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徐佳青續指，雖然2020年到2022年之間有疫情，但從2023年至今，返國的人潮愈來愈踴躍，尤其今年1月從總統大選、5月就職典禮，到今年10月國慶，僑胞回國人數都超過預期，可能是在此狀況下，中國方面想要讓僑胞返台的趨勢降溫，因此祭出低價旅行團，但僑胞在海外要求品質，希望有溫馨、溫暖回家的感覺，低價旅行團對海外僑胞吸引力沒那麼大。

媒體追問，中國低價團對僑胞是否沒有影響力、吸引力？徐佳青直言，看起來沒有影響力，今年為止在線上報名超過4千人，按照以往經驗，線上報名跟在現場報名，約會再增加1000人左右，以2022年、2023年人數來看，今年已經可能逼近5000人，更破了8年來，大概人數最多的一次，所以並不擔心受到低價團的統戰或影響。

徐佳青進一步分析，中國近年經濟下行非常嚴重，國內航班價格更有打5折、3折的狀況，她認為中國旅行團是想生存才推出低價旅行套裝行程，但也不排除統戰誘因；今年我國則有34家旅行社提供162條旅遊路線，同時提供每人花東3600元、其他縣市每人3000元旅遊補助，鼓勵僑胞在國內旅遊。

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