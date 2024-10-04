蔣萬安出席國慶記者會在門口被包圍 韓國瑜：長得帥就佔便宜

台北市長蔣萬安和立法院長韓國瑜今天出席2024國慶記者會。（記者方賓照攝）

2024/10/04 11:38

〔記者劉宛琳／台北報導〕國慶晚會明晚將在台北大巨蛋登場，台北市長蔣萬安今天出席2024國慶記者會，到達現場時在門口被包圍，當時正在致詞的立法院長韓國瑜看到笑說，「人長得帥，就佔很大便宜」。

韓國瑜表示，明天在台北大巨蛋有國慶晚會，雙十節當天在總統府凱德格蘭大道有正式的國慶大典，當晚在雲林則會舉辦國慶煙火。

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韓國瑜表示，除了傳統中華文化的三大節日外，最重要的就是中華民國國慶，這也是中華民國最重要的國家慶典，各階層有相當多精彩的投入，這一次整個國慶活動會讓人振奮、耳目一新。

韓國瑜呼籲，很多人在迷茫的心中都知道，我們很久沒有愛自己的國家了，前天他在雲林也說過，中華民國像一個又黑又瘦的糟老頭，營養不良，長期沒有愛心的關注，被關在黑色小屋8年，「今年我們要請中華民國這個小老頭子出來，站在陽光下，接受大家的歡呼，這是我們最愛的國家」。

韓國瑜說，很多人已經迷茫到愛哪個國家都搞不清楚，所以今年國慶的意義格外重大。他說，心中沒有信仰是很可怕的，任何一個國家、社會和人民的建構，不是只有在物質上的文明，還有重要的精神文明，這個信仰就是，「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」，國家根寶是我們精神文明的最重要力量。

韓國瑜表示，歡迎大家把中華民國國旗拿出來、掛出來，愛國要化為行動，愛國不需要害羞，要勇敢大聲的表現出來，「讓我們一起迎接，中華民國生日快樂」。

蔣萬安致詞表示，睽違八年國慶晚會再度回到台北，這次是台北大巨蛋首次舉辦，國慶是所有國人展現愛國心的時刻，大家一同慶祝這重要的時刻，見證國家的繁榮。從小巨蛋到大巨蛋，這是見證台北是重要發展的里程碑。

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