「眾量級CROWD」頻道公司涉逃漏稅 新北檢分案偵辦中

Andy（左）近期與家寧一家撕破臉。（翻攝自臉書）

2025/03/24 19:29

〔記者吳昇儒／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，Andy獲網友與網紅圈大力支持。網友認為，隸屬於群海娛樂公司的「眾量級CROWD」頻道，可能涉嫌逃漏稅，已向國稅局檢舉並向新北地檢署告發。新北地檢署今也證實，全案已依涉犯稅捐稽徵法分案調查中。

日前Andy發片控訴自己辛苦經營頻道，10年來累積227萬人的訂閱率，與家寧分手後，頻道被母女二人「整碗捧走」，多年來自己只有領55000月薪，反觀家寧一家卻是吃香喝辣。事後更發現，母女二人於2018年成立群海娛樂公司，自己卻只有分到25%股份。

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影片上架後，引發網友關注，近日來更讓Andy成立的新頻道Andy老師訂閱人數，成為目前最快達到200萬訂閱的頻道，更直接超過原先眾量級的227萬訂閱數，直接到238萬，也收到網紅圈及網友們的斗內。

網友認為，群海娛樂公司經營「眾量級CROWD」頻道有逃漏稅之餘，分別向國稅局及檢方檢舉。新北地檢署則證實，目前已分稅捐稽徵法調查，並將法人群海娛樂列被告，但公司董事長及監察人分別為家寧母女，是否涉案將視檢察官調查結果而定。

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