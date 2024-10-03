醫院電價漲菸廠卻減免 藍委諷：政府心中賣菸的比救命的重要

國民黨立委廖偉翔。（廖偉翔辦公室提供）

2024/10/03 12:31

〔記者劉宛琳／台北報導〕台電針對醫療院電價平均調漲14%，但菸廠批發商給予電費減免7%，讓部分醫師質疑救命比不上賣菸。藍委諷刺，賴清德總統的「健康台灣」要變成「菸廠台灣」了嗎？在政府心中賣菸的比救命的重要。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，台電公司日前宣布工業用電調漲約12.5%，但醫療院所平均漲14%，讓很多醫院感受到不堪負擔，她質疑，我們的能源政策到底是什麼？

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王鴻薇說，台電調漲電價是為了彌補台電虧損，但這樣的電價調漲顯然和公共政策完全不符合。尤其賴清德總統喊出所謂的「健康台灣」，難道這個健康台灣要變成菸廠台灣了嗎？

王鴻薇強調，這樣的調漲電價完全不符合公共政策，台電應該趕快去補救，不管是電價能夠給予減免，或是補償，對重要的醫療院所，台電應該盡快給一個交代。

國民黨立委廖偉翔表示，醫學中心和區域醫院要全面調漲電價，但菸草批發和菸草零售是完全動漲，僅菸草製造和診所都是漲7%。顯然在政府心中，賣菸的比救命的重要。

廖偉翔說，獸醫業和動物飼料業也完全動漲，對比醫學中心和區域醫院全面調漲，台電只有在新聞稿說要以深度節能計畫減輕電費負擔，他只想問，難道救人的醫院電價不值得凍漲嗎？難怪醫界心寒。

廖偉翔批評，政府平常喊同島一命，但又要醫護人員做功德，但關鍵時刻政府卻向特定產業靠攏，不顧醫護人員死活，這次調漲電價的邏輯更凸顯人民的健康權益在執政者心中的地位更在調凍漲列表中嶄露無遺。

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