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    中國首部文化涉台立法實施 學者：企圖將台灣「文化主權」附屬中國

    中國「福建省閩台關係檔案保護條例」10月1日正式實施。中媒聲稱，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。圖為福建湄洲媽祖。（資料照）

    中國「福建省閩台關係檔案保護條例」10月1日正式實施。中媒聲稱，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。圖為福建湄洲媽祖。（資料照）

    2024/10/03 12:44

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「福建省閩台關係檔案保護條例」1日正式實施，中媒《今日海峽》報導，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」；學者分析，這是認知作戰中的法律戰，企圖將台灣的文化主權附屬在中國。

    福建省廣播影視集團轄下《今日海峽》報導，「福建省閩台關係檔案保護條例」是貫徹「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區意見」的具體措施。

    中國官媒《新華社》報導聲稱，閩台檔案充分反映兩岸的社會變遷，承載了中華民族歷史，是海峽兩岸同根同源、同文同宗、同屬一個中國的見證。

    條例規定，檔案保管單位可以透過接受捐贈、購買、代存、複製等方式收集閩台關係檔案；鼓勵非國有收藏機構通過收集、整理、展示等方式積極參與保護利用工作；鼓勵港澳台同胞、海外僑胞積極宣傳閩台關係檔案，通過收集、捐贈等方式，參與閩台關係檔案保護利用工作。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中共一直要將台灣與閩南的血緣、文化綁定在一起，已經在廈門設置「兩岸融合發展示範區」，也在福建設有平潭綜合實驗區，現在更將涉台文化領域提升到法律位階。

    洪敬富指出，這是認知作戰中的法律戰，中共從法律層次，想要防止台灣在文化層面上脫離中國。該法一方面是彰顯閩台同源，將各種文化、風俗、習慣或節慶等文化根源與台灣牢牢綁在一起，要用法律的方式來保存推廣，讓台灣文化無法脫離中國。

    洪敬富分析，中共奉行槍桿子和筆桿子，筆桿子是文化宣傳。若要讓兩岸心靈契合相通，中共會不斷強調「同根同源」、「血脈相同」，文化上主張台灣文化是中華文化一部分，讓台灣喪失主體性，文化主權就會附屬在中國。

    「這是沒有煙硝味的統戰！」他指出，中共會去強調台灣的宗教文化源自中國，例如媽祖、關公是來自於中國，然後祖先來自於閩南，當這些被它寫進法律，「你就無法脫離祖國」，中共宣傳非常厲害，也會讓它漸漸形成輿論，影響台灣民眾的認知。

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