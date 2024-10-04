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高雄今持續停班課 網友洗版陳其邁臉書：感謝市長挺住壓力

陳其邁持續在臉書分享市區清運的復原工作進度，包含輕軌必須連夜把倒伏樹幹與路障排除，以及部分路段玻璃四碎、大型樹木待清除，市府各單位也在全力搶修災損。（圖擷自臉書）

陳其邁持續在臉書分享市區清運的復原工作進度，包含輕軌必須連夜把倒伏樹幹與路障排除，以及部分路段玻璃四碎、大型樹木待清除，市府各單位也在全力搶修災損。（圖擷自臉書）

2024/10/04 09:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風山陀兒今晨雖已消散，但昨日在高雄造成嚴重災情，高雄市長陳其邁為此宣布今日停班課，這也是自本月1日以來連續第4個颱風假，在其臉書底下可看到超過4千名網友留言，紛紛大讚「相信你承受了不少老闆的壓力！！我們高雄這次真的慘～！謝謝你的擔當扛下來！」、「市長不容易的決策，給予支持」。

山陀兒颱風襲台，對高雄造成許多嚴重災情，當地頻傳路樹傾倒影響道路交通，也發生多起路牌、招牌倒地以及鐵皮掀飛等嚴重災情。高雄市長陳其邁昨晚宣布，考量災情及部分地區仍有積淹水與停水停電情形，校園受創及道路通行受阻嚴重，為維護市民安全及重建家園，今日仍停止上班上課。

該文發出至今吸引近3萬人按讚，網友紛紛留言表示「感謝市長挺住壓力」、「高雄市區真的很慘⋯⋯ 能理解市長的決定」、「開在路上真的太令人崩潰了，路樹倒一片，真的辛苦清潔人員了」、「謝謝邁邁市長聽到市民的心聲，滿目瘡痍的街道實在太危險，高雄人需要時間重整家園！」、「一堆酸民還在那邊靠背說禮拜六是不能清理嗎！我就問明天不把那些路樹清理是可以開上路嗎？」、「做決定一定很掙扎，但高雄人很團結的，一起恢復美麗的城市家園，盡快回歸正常生活」。

有些網友甚至表示「其邁你是全高雄最拉風的男人」、「艱難的決定，總是難不倒邁邁市長」、「邁邁果然不會讓人失望」、「其邁謝謝你，我可以去撿屋頂了」、「其邁，你是我今世看過，最帥、最瀟灑的男人了」等。

昨深夜近12點陳其邁也持續在臉書分享，市區清運的復原工作進度，包含輕軌必須連夜把倒伏樹幹與路障排除，以及部分路段玻璃四碎、大型樹木待清除，市府各單位也在全力搶修災損。該文一樣引起許多網友迴響，紛紛為他及連夜搶修的救災人員加油打氣。

陳其邁持續在臉書分享市區清運的復原工作進度，包含輕軌必須連夜把倒伏樹幹與路障排除，以及部分路段玻璃四碎、大型樹木待清除，市府各單位也在全力搶修災損。（圖擷自臉書）

陳其邁持續在臉書分享市區清運的復原工作進度，包含輕軌必須連夜把倒伏樹幹與路障排除，以及部分路段玻璃四碎、大型樹木待清除，市府各單位也在全力搶修災損。（圖擷自臉書）

網友留言表示，市區到處嚴重無法通行，強調放假是為了災後清理，也感謝高雄市長陳其邁。（圖擷自臉書）

網友留言表示，市區到處嚴重無法通行，強調放假是為了災後清理，也感謝高雄市長陳其邁。（圖擷自臉書）

陳其邁持續在臉書分享市區清運的復原工作進度，包含輕軌必須連夜把倒伏樹幹與路障排除，以及部分路段玻璃四碎、大型樹木待清除，市府各單位也在全力搶修災損。（圖擷自臉書）

陳其邁持續在臉書分享市區清運的復原工作進度，包含輕軌必須連夜把倒伏樹幹與路障排除，以及部分路段玻璃四碎、大型樹木待清除，市府各單位也在全力搶修災損。（圖擷自臉書）

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