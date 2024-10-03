「方格子」疑舔共被撻伐後致歉 網不領情怒轟：台灣人不會預祝國慶

方格子解釋1日的LINE群組訊息為預祝台灣國慶日。（圖擷自方格子Threads）

2024/10/03 10:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕創作平台「vocus 方格子」於1日晚間在官方LINE群組發布一則祝大家國慶日快樂的訊息，台灣的國慶日為10月10日，中國的國慶日則為10月1日，因此該訊息被網友們認為是舔共的行為引發撻伐，vocus 方格子昨日晚間在官方Threads發布道歉聲明。

vocus 方格子在Threads發布一則道歉聲明：

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首先格編、全體方格子 vocus 工作同仁向所有因前日（10月1日也就是10月10日台灣國慶日九天前）晚間的LINE＠群組訊息而產生不好的感受、對vocus失望的創作者、用戶，還有各界指教的朋友們致上最誠摯的歉意。

該則筆誤訊息是昨日晚間在vocus旗下「vocus 簡單溫度計官方 LINE@」發布，隨後我們立即透過該帳號發佈道歉、更正內容。

昨晚至今日，團隊已採用人工巡邏方式，盡量向我們能接觸到有留言、有私訊我們指證的各界朋友道歉；很抱歉沒有在vocus全站帳號進行更清楚的公開說明，這也包含在我們這次做的不足之處內。請再次接受vocus團隊的歉意。

身為創作平台，vocus極度重視意見表達、言論自由，也明白每一則訊息的重要性，時時注意身為平台方保持客觀、多元視野；對於這次的錯誤，我們在發生的當下已召集相關同仁進行檢討，也確保相關人員理解錯誤，避免再犯，並且由主管至基層都會再加強相關教育。

再次誠懇地致上歉意，也感謝所有人的關切及批評，我們會努力越來越好，為了越來越好的創作環境而努力。

網友們看到貼文後紛紛留言「不用硬拗了，預祝也預得太早，你們9日再預祝都來得及，1號在預祝個甚麼鬼？」、「你們是中資要先說耶，簡直像是被騙去用小紅書一樣^^」、「中資吧，是中資幹嘛不承認，用中國員工也說一聲啊」、「到底是後台是小草還是中國人啊？」、「過彎技巧高超，但台灣人真的沒有提前9天就在預祝國慶的啦」、「台灣人絕對不會搞錯國慶日也沒有人會預祝國慶日喔，魔族就魔族」。

原文請點此

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