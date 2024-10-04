藍白擋總預算4立委未投 林楚茵：柯志恩、蘇清泉還要選縣市長？

藍白陣營於今日立法院會再度封殺總預算案，朝野立委在議場內隔空叫陣。（記者陳政宇攝）

2024/10/04 13:12

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委於今（4）日立法院會再度封殺明年度中央政府總預算案，但有4位在野黨立委未參與投票，引發討論。民進黨團副幹事長林楚茵批評，國民黨立委柯志恩、蘇清泉沒出席，就是暗助藍白擋總預算，「確定還要代表國民黨選縣市長？有臉面對南部鄉親嗎？」

總預算案今再度叩關立法院會，民眾黨團提議以僅限列報告事項方式，變相再度封殺；經表決，以56票贊成、50票反對，通過民眾黨團提案。其中，柯志恩、蘇清泉，以及配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明，民眾黨立委張啓楷、民進黨立委楊曜皆未參與投票。陳超明後來向院會聲明與國民黨團立場相同；楊曜則因澎湖機場今天中午才恢復起降，故未及參與院會投票。

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林楚茵透過臉書表示，這些預算至關重要，也包含防災救命錢（治水預算），藍白還是為了政治鬥爭繼續擋，高雄災情如此嚴峻，沒想到要選高雄市長的柯志恩乾脆不投票，「暗助」藍白擋預算也就是擋總預算共犯。

林楚茵質疑，如果沒有預算，如何讓各級政府做好災救工作？為了政治操作，犧牲國人的權益，國民黨的良心不會痛嗎？請問國民黨的柯志恩、蘇清泉，確定還要代表國民黨選縣市長？有臉面對南部鄉親嗎？

民進黨團副幹事長洪申翰也說，即便南北風災災情就在眼前，全民都期盼有更多救災、治水的預算，但藍白還是硬用表決，擋掉攸關全民福利的總預算，沒看過這麼惡劣，綁架人民利益的在野黨。

民進黨立委林俊憲則指出，上次在程序委員會也有一位藍委（指羅廷瑋）投下棄權，甚至還出來向支持者「道歉」，可見國民黨內部也不是鐵板一塊。他們自己很清楚，這種行為完全是無理取鬧。

林俊憲說，這並不是他們良心發現，而是選區民意壓力越來越大，或是有個人未來的考量，不想跟整個國民黨團綁在一起被拖下水。林也呼籲國民黨區域立委，「現在壓力跟發球權都在你們身上，選區建設還要不要？選民的社福跟加薪預算還要不要？」

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