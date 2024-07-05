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我漁船駕駛打瞌睡撞礁岩被日方查扣 歷經13天7船員才全返台

基隆「福洋266」漁船（見圖）今疑因越界捕魚遭日本公務船登檢查扣，5月間也發生過一起日方查扣我方漁船事件。（記者林嘉東翻攝）

基隆「福洋266」漁船（見圖）今疑因越界捕魚遭日本公務船登檢查扣，5月間也發生過一起日方查扣我方漁船事件。（記者林嘉東翻攝）

2024/07/05 14:42

〔記者邱俊福／台北報導〕基隆「福洋266」漁船今疑因越界捕魚遭日本公務船登檢查扣，5月間也發生過一起日方查扣我方漁船事件，當時是一艘台中籍漁船因印尼駕駛打瞌睡於日本海域不慎撞上礁岩遇險，日方獲報後立即進行海事救難，將船上7人救起，但因操控漁船疏失傷害珊瑚棲地，船長、駕駛2人遭扣留調查，最後繳納20萬日圓（約台幣4萬元）裁罰才被釋回，整個事件歷經13天所有船員才全數安全返台。

海巡署表示，5月11日清晨4時56分許，一艘台中籍漁船在行經日本與那國島海域時，因駕駛打瞌睡，操控不慎撞上礁岩，日本海保廳獲報後，調派人船趕往救援，在3小時內，緊急將船長在內的2名台籍、5名外籍漁工救起脫困。

事件發生後，日本海保廳針對操船疏失與有無違反當地漁業規定進行調查，將台籍陳姓船長與印尼籍駕駛2人留滯在石垣島接受司法偵查，其餘1名台籍黃姓漁航員與4名外籍漁工確認可先行搭機返國。

我國漁業署、外交部獲訊後，跟日方進行了解，並請駐日代表處積極協調讓所有船員都能盡速返台。14日，台籍黃姓漁航員與1名外籍漁工先行搭機返台，另3名外籍漁工則因未攜帶護照暫時安置於那霸，直至18日護照寄達後，才搭機返台。

21日，該漁船因未安全駕駛發生意外，被日方依業務過失裁處罰鍰20萬日圓，當日完成繳納後，被留置調查的陳姓船長、印尼籍駕駛經辦理返台手續後，最後於23日順利返回台灣。

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