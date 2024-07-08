北京高壓統治令人畏懼 美赴中留學生人數銳減逾9成

目前在中國的美國留學生已從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情前的約1.1萬人，減至目前不到1000人。（美聯社）

2024/07/08 00:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平去年11月在舊金山出席美國友好團體的歡宴上宣布，中國未來5年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習。但目前美國留學生已從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情前的約1.1萬人，減至目前不到1000人；在知名中國學者的課堂上，原本三分之一是美國留學生，如今卻連一個都沒有。

《自由亞洲電台》報導，國際教育協會（IIE）統計，在武肺疫情爆發前的最後一個學年，中國有超過1.1萬名美國留學生，當時中國是除了歐洲之外，最受美國學生歡迎的海外留學目的地，在總排名曾高居第7位，但到了2023年6月已跌出前20位。

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目前，在中國留學的美國人並無官方統計數字，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）6月表示，在中國留學的美國學生約為800人。

《華爾街日報》報導，中國知名國際關係研究學者吳心伯，在復旦大學教授10多年的中國外交政策課程，疫情前通常三分之一是美國留學生，疫情爆發後，大部分外國留學生基本上無法在中國入學，等到2023年復旦大學恢復正常授課，吳心伯班上仍有約30名留學生，但沒有一人是來自美國。吳心伯表示，他很想念那些美國學生，他們提出了很多「生動的問題」，讓他了解到美國人是如何看待中國。

即使在疫情爆發前，中國的美國留學生人數亦已較2012年的高峰期減少逾五分之一，而疫情過後，美國留學生未見回歸的最大原因是，美國國務院發出的三級旅遊警告，建議美國人「重新考慮」前往中國和香港，理由是「存在任意執法的問題，包括出境禁令，以及不當拘留的風險」。

報導說，吳心伯6月曾飛往華盛頓，目的之一就是遊說美國國務院放寬到中國的旅遊警告。他說，無論政治氣候如何，派遣更多的美國學生到中國都符合美國利益，因為「即使把中國視為敵人，也要更好地了解你的敵人」。

北京首都師範大學外籍副教授莫大偉（David Moser）表示，中國較遲取消嚴格的防疫封控措施，可能只是美國留學生不願到中國原因之一，真正的原因在於隨著美中緊張局勢加劇，以及習近平任內加強控制言論，在中國的美國留學生數量已連續10多年呈下降趨勢。

《美聯社》先前報導，27歲的美國研究生賈瑞特（Stephen Garrett）一直計劃要到中國留學，但碰到中國防疫封控無法成行，現在他則關注留學費用上漲，以及擔心中國政府對學術自由的限制和個人風險。

此外，有些不願到中國留學的美國年輕人認為，由於美中關係惡化，他們若到中國留學，未來就業或事業發展的前景將變得暗淡。

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