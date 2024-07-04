澎湖漁船5人遭中國扣押恐遭判刑 陸委會：現在別做過多臆測

澎湖籍漁船「大進滿88號」遭中國海警船登檢扣押，5人被帶回福建的圍頭港，未來可能遭到判刑。陸委會主委邱垂正今日表示，現在不要做過多臆測，會持續協助家屬跟中方溝通，希望人能夠盡快平安回來。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/04 18:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕澎湖籍漁船「大進滿88號」遭中國海警船登檢扣押，5人被帶回福建的圍頭港，未來可能遭到判刑。陸委會主委邱垂正今日在例行記者會表示，現在不要做過多臆測，會持續協助家屬跟中方溝通，希望人能夠盡快平安回來。

中國國台辦發言人陳斌華3日聲稱，福建海警日前在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌「非法捕撈」的台灣漁船。該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。這是中國海警「正常執法」，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。有關部門將依法、依規予以處置。

請繼續往下閱讀...

關於陸委會目前掌握情況，邱垂正表示，本會執掌得知消息後，第二天陸委會就委請海基會協洽海協會，希望中方主管機關盡速公布事件事實狀況，依據程序釋放我方人船，並確保人員平安。

邱垂正指出，海基會發文出去後，中共有關部門很快就公布，該案是違反休漁期及漁具網孔過小，這是目前所掌握狀況。至於漁船是否要到過去傳統漁區作業，為了保障漁民權益，主管機關海巡署、漁業署都已呼籲漁民避免進入中共公布的「休漁期範圍」作業，也就是避免進入中國高風險區作業捕撈。

邱垂正談及，過去漁船越界被中國查扣，會有一些作業來進行，希望各界不要做不必要的推理，對本案處理沒有幫助，會增加家屬心理負擔，政府會透過各種管道讓人員盡快回來。

針對過往被扣漁船通常繳完罰款就可回來，若這次無法按照往例，是否代表有其他政治意涵。邱垂正則說，因為中方有新的規定，我方現在不要做過多臆測，會持續協助家屬跟中方溝通，希望人能夠盡快平安回來，「我們會持續努力」。

對於被押的船長傳出有糖尿病，邱垂正提到，如果被扣押的船長或船上人員有身體健康問題，我方希望中方要秉持著人道精神提供必要藥物，以醫治並確保人員能平安歸來。

對於外界解讀澎湖漁船遭扣押與中國快艇在金門海域翻覆事件仍未處理有關？邱垂正回應，金門事件還在司法調查中，須靜待司法調查結果，讓司法調查還原真相、釐清責任，再用這個事實做為跟中方協商的基礎。

邱垂正指出，我方為了展現最大誠意，多次表達願意慰問家屬，以人道方式處理，包括提前給付慰問金給家屬，以緩解家屬經濟困境，希望此事早日解決落幕。

此外，金門退役軍人遭留置在中國無法返台，邱垂正呼籲，胡姓釣客海上迷航被中共海警救起，基於人道主義，本來應該循著兩岸海難救助長年常態性的做法，盡速將其安全返回。然而，胡姓釣客仍遭到中方扣留，迄今已經快要三個月之久。

邱垂正表示，要再次呼籲中共有關部門應該盡速無條件送返胡姓釣客回金門，這樣的扣留方式並不妥當，傷害兩岸人民情感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法