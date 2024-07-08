法國會決選極右翼落第三 左翼與中間派聯手棄保戰術成功

法國7日進行國會下議院國民議會選舉的第2輪投票，民眾聚集在巴黎共和廣場。（法新社）

2024/07/08 08:38

首次上稿 07:40

更新時間 08:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國7日進行國會下議院國民議會選舉的第2輪投票，出口民調結果出乎意料，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）排名第一，在第1輪投票勢如破竹的極右派「國民聯盟」（RN）僅排第三，由總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的中間派「同在」（Ensemble）聯盟排名第二，3陣營均未取得過半席次，此結果也讓法國政局更加動盪。

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綜合外媒報導，多家民調機構初步估計，由社會黨（PS）、生態-綠黨（EELV）、不屈法國（LFI）等左派政黨組成的「新人民陣線」，在第2輪投票中位居首位，可能將在國民議會577席中獲得172席至192席。執政聯盟「同在」位居第二，預計有150席到170席。在首輪投票勢如破竹的「國民聯盟」表現不如預期，僅有132席到152席，在第二輪投票中位居第三，不過「國民聯盟」在此次投票中仍比上一屆多拿超過50席，突破過往紀錄。

分析人士認為，由於「國民聯盟」在首輪的表現敲響警鐘，左翼聯盟與中間聯盟為了限制極右翼浪潮，建立 「共和陣線」，超過200名候選人達成戰術性投票協議、退出決選，試圖以集中選票方式來阻止「國民聯盟」勝選，而出口民調結果顯示此戰略奏效。

不過在第二輪投票的預估席次中，3個聯盟都未能取得國民議會過半數的289席，這將為法國政局帶來更多不確定性。由於新總理人選可能將由左派聯盟推舉，現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）7日晚間表示，他將在8日上午遞交辭呈。法國總統府愛麗舍宮7日發表聲明，表示馬克宏將確保法國人民的選擇獲得尊重，依照傳統，馬克宏將等待新國會「架構」形成後再做出決定。

國民議會第2輪投票結束後，現任總理艾塔爾表示將在8日上午遞交辭呈。（法新社）

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