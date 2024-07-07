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苗栗西山垃圾掩埋場大火！延燒1公頃 市長余文忠呼籲關門窗

苗栗市西山垃圾掩埋場今（7）日清晨4點多發生火警，火勢蔓延迅速，已延燒約1公頃。（民眾提供）

苗栗市西山垃圾掩埋場今（7）日清晨4點多發生火警，火勢蔓延迅速，已延燒約1公頃。（民眾提供）

2024/07/07 10:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市西山垃圾掩埋場今（7）日清晨4點多發生火警，火勢蔓延迅速，已延燒約1公頃，濃煙衝向天際，消防人員現場灌救中。為了確保居民的安全，苗栗市長余文忠建議鄰近居民關閉門窗，並要求外出的鄉親務必佩戴口罩，以避免濃煙對呼吸道健康造成不良影響。環保局也派空氣品質監測車於現場監測。

余文忠表示，今天清晨4點多，西山舊垃圾掩埋場的廢家具暫置區突發大火，火勢迅速蔓延，濃煙衝向天際，火災目前已延燒約1公頃，除苗栗縣消防局人車於現場灌救，空勤總隊直升機也投入支援於空中滅火。

余文忠表示，這並不是該地區第一次發生火災。去年11月20日也曾發生大火，當時的火災延燒了數天才被完全撲滅。此次火災發生疑似是連日來天氣炎熱，導致另一區堆積的廢家具內部產生沼氣，進而引發火災，因堆置皆為易燃物，火勢迅速擴大，難以控制，使得整個暫置區陷入全面燃燒狀態。

余文忠感謝苗栗縣政府消防局迅速反應，出動了大量的消防人員和車輛趕赴現場進行灌救。同時，苗栗市公所也動員了大型機具進行開挖作業，試圖透過隔離方式盡快控制和撲滅火勢，把火災造成的影響降到最低。

余文忠表示，為了確保居民的安全，建議鄰近居民關閉門窗，並要求外出的鄉親務必佩戴口罩，以避免濃煙對呼吸道健康造成不良影響。

苗栗市西山垃圾掩埋場今清晨4點多發生火警際，濃煙衝向天際，消防人員現場灌救中。（民眾提供）

苗栗市西山垃圾掩埋場今清晨4點多發生火警際，濃煙衝向天際，消防人員現場灌救中。（民眾提供）

空勤總隊直升機支援滅火。（民眾提供）

空勤總隊直升機支援滅火。（民眾提供）

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