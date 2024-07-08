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陳玉珍單挑5綠委狂撕手板「搶雞」 王美惠怒回嗆

立法院內政委員會朝野衝突，國民黨立委陳玉珍（前排左）與民進黨立委王美惠（中）等人起爭執。（記者塗建榮攝）

立法院內政委員會朝野衝突，國民黨立委陳玉珍（前排左）與民進黨立委王美惠（中）等人起爭執。（記者塗建榮攝）

2024/07/08 09:59

首次上稿 09:11
更新時間 09:59

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立院朝野開打！王鴻薇連甩耳光 林楚茵下巴濺血

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶攻主席台杯葛，朝野立委隨之爆發多次衝突。繼稍早藍委王鴻薇毆打綠委林楚茵後，藍委陳玉珍又在內委會門口一人開打5名綠委，並撕毀綠委攜帶的議事資料看板。

民進黨立委王美惠8點時許在內委會門口處受訪，陳玉珍突然現身門口，開嗆並推擠王美惠；緊接著，其他女綠委郭昱晴、吳沛憶、黃捷、蘇巧慧等人動身至王美惠身旁幫忙；郭昱晴拿出尖叫雞發出聲響，陳玉珍不滿嗆：「你是誰啊？不能帶有噪音的過來！」並出手打下郭昱晴手中的「尖叫雞」；隨後，陳玉珍抓住，黃捷及郭昱晴手臂，王美惠怒嗆陳玉珍：「你是要來吵架，還是要來問事情？」

隨後，陳玉珍動手推擠、拉扯綠委，撕毀綠委攜帶的議事資料看板；王美惠怒批「鴨霸」。陳玉珍也不滿回嗆「你再指我看看」。眼見雙方衝突越發越烈，國民黨團書記長洪孟楷到場以肉身調停，在兩方人馬中間用身體隔開衝突場面，高舉雙手盼雙方冷靜。

郭昱晴在臉書PO出被陳玉珍抓傷照片，質問「是有多怕尖叫雞？」（圖擷取自郭昱晴臉書）

郭昱晴在臉書PO出被陳玉珍抓傷照片，質問「是有多怕尖叫雞？」（圖擷取自郭昱晴臉書）

立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委陳玉珍（左一）與民進黨立委王美惠、郭昱晴、吳沛憶、黃捷、蘇巧慧等人爆發衝突。（記者林哲遠攝）

立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委陳玉珍（左一）與民進黨立委王美惠、郭昱晴、吳沛憶、黃捷、蘇巧慧等人爆發衝突。（記者林哲遠攝）

立法院內政委員會今天一早再度因選罷法修法僵持，民進黨立委擺出鳥籠諷刺國民黨修法版本。（記者塗建榮攝）

立法院內政委員會今天一早再度因選罷法修法僵持，民進黨立委擺出鳥籠諷刺國民黨修法版本。（記者塗建榮攝）

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