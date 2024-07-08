陳玉珍單挑5綠委狂撕手板「搶雞」 王美惠怒回嗆
2024/07/08 09:59
首次上稿 09:11
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更新時間 09:59
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〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶攻主席台杯葛，朝野立委隨之爆發多次衝突。繼稍早藍委王鴻薇毆打綠委林楚茵後，藍委陳玉珍又在內委會門口一人開打5名綠委，並撕毀綠委攜帶的議事資料看板。
民進黨立委王美惠8點時許在內委會門口處受訪，陳玉珍突然現身門口，開嗆並推擠王美惠；緊接著，其他女綠委郭昱晴、吳沛憶、黃捷、蘇巧慧等人動身至王美惠身旁幫忙；郭昱晴拿出尖叫雞發出聲響，陳玉珍不滿嗆：「你是誰啊？不能帶有噪音的過來！」並出手打下郭昱晴手中的「尖叫雞」；隨後，陳玉珍抓住，黃捷及郭昱晴手臂，王美惠怒嗆陳玉珍：「你是要來吵架，還是要來問事情？」
隨後，陳玉珍動手推擠、拉扯綠委，撕毀綠委攜帶的議事資料看板；王美惠怒批「鴨霸」。陳玉珍也不滿回嗆「你再指我看看」。眼見雙方衝突越發越烈，國民黨團書記長洪孟楷到場以肉身調停，在兩方人馬中間用身體隔開衝突場面，高舉雙手盼雙方冷靜。