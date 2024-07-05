男子高雄開到嘉義精神差 追撞等紅燈5車、騎士捲車底拖行50公尺

藍姓男子駕駛白色轎車，在新民路撞上1部轎車與4部機車，被撞的一名騎士還捲入車底。（民眾提供）

2024/07/05 14:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕43歲藍姓男子今早7點多開白色轎車到嘉市找朋友，他由北往南沿新民路行駛，因疲勞駕駛、未注意車前狀況，接近世賢路口時追撞前方停等紅燈的1部轎車及4台機車，其中49歲男騎士被捲入車底，消防人員獲報馳援，將他從車底脫困後送醫救治，另將8歲男童等3名傷者包紮急救後，送醫治療。

現場目擊民眾說，就看見白色轎車沒有煞車突然衝過來。

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警方調查，藍男從高雄到嘉義找朋友，今天上午沿著新民路由北往南行駛，因精神不濟又看導航找路，往前追撞共5部汽、機車、其中一名騎士捲入車底未發覺，還往前行駛，導致該騎士被拖行約50公尺；藍男開車察覺有異停車，藍男的同車女性友人下車查看，一旁咖啡店客人也上前通知，才驚覺「撞到人」，藍男友人立即報警到場處理，未酒駕。

嘉義市消防局7點53分接獲報案，派遣救護人車到場救援，現場發現49歲男子被夾困在轎車車底，立即將男子救援脫困，男子肢體有多處撕裂傷及擦傷，腹部及手部穿孔，救護人員經使用頸圈、長背板固定及包紮止血後送醫救治；現場還有61歲女性傷者、8歲男童、49歲男傷者等人在場，有多處擦傷、撕裂傷，意識清楚，均送往台中榮總嘉義分院治療。

49歲男機車騎士遭捲入轎車車底，救護人員協助脫困後送醫。（民眾提供）

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