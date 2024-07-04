獨家》中國海警船公海驅離我澎湖籍漁船 海巡艇趕往護漁

澎湖聖元福8號在公海作業，竟遭中國海警船廣播驅離。（民眾提供）

2024/07/04 15:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼中國海警船3日晚間，在金門角（金門東北角）海域，大舉廣播驅離我國漁船外，今（4）日更直接進入公海，廣播驅離正在作業的澎湖籍聖元福8號漁船，由於大進滿88號就是先廣播、後扣船，讓聖號漁船相當害怕，透過漁業廣播電台向澎湖海巡隊求援，澎湖海巡隊隨即調派3艘巡防艇趕往護漁。

據了解，澎湖籍聖元福8號在東經119度10分、北緯24度14分（海峽中線以西3浬、目斗嶼西北34浬）作業，這裡是公海區，依照國際法只有船籍登記國家有權管理，但中國海警船卻無視國際公法規定，編號14609號中國海警船趨近廣播，要求聖號船離去，隨後又有14515號中國海警船接近，形成包圍合進之勢，聖號漁船立即透過船上通訊系統，向漁業電台通報求援。

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澎湖海巡隊接獲通報後，立即出動3503、3509巡防艇趕往馳援，得知2艘中國海警船出動後，再增援10091巡防艇支援，希望以數量優勢逼退中國海警船，但根據澎湖漁民通報，七美西南及目斗嶼海域，都出現中國海警船蹤跡，中國海警船越過12海浬執法線，直接進入公海執法，似乎事有蹊蹺。

對於澎湖漁船進入中國12海浬作業，被中國海警船廣播驅離、登檢及扣船，漁民們都能理解，但公海作業也被廣播驅離，甚至出言恐嚇，就讓漁民們相當氣憤，要求政府提出對策解決。

另外遭扣押的澎湖大進滿號漁船洪姓船長因有慢性病，必須長期服藥控制，澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全將與船東前往中國送藥。

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