基隆漁船遭日本攔截調查 外交部：已向日方了解關切

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船遭日本公務船登檢示意圖。（海巡署提供）

2024/07/05 12:51

〔記者吳哲宇／台北報導〕基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨，在釣魚台北方230浬公海作業時，遭日本海上保安廳公務船攔截，疑似進入日方專屬經濟海域，船長與輪機長等2名台籍船員配合登上公務船接受調查。外交部表示，已於第一時間在台北透過外交管道向日方瞭解情形並表達關切，我國駐日本代表處也已分別向日本水產廳及外務省表達關切。

外交部表示，我國籍漁船「福洋266」於7月5日凌晨在彭佳嶼東北方288浬（我國暫定執法線外1.5浬）遭日本公務船登檢，據我駐日人員查報，「福」船疑似進入日本奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範而遭日本水產廳公務船取締。

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外交部指出，依據「政府護漁標準作業程序」規定，我國漁民在護漁範圍內作業，遭外國公務船干擾時，政府將派艦護漁，並協助處理；倘我國漁民在護漁範圍外作業，遭外國公務船取締時，政府將不派艦護漁，惟將適時提供必要之外交協助。

外交部獲報後，已於第一時間在台北透過外交管道向日方瞭解情形並表達關切，我國駐日本代表處也已分別向日本水產廳及外務省表達關切，要求儘速釋放人船。外交部將持續關注本案並提供我漁船必要的行政協助。

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