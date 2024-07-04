自認不受公婆重視2女卻備受疼愛 狠母萌生報復心態

警方將簡女依殺人罪嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/04 15:45

〔記者陸運鋒、吳仁捷／新北報導〕中國配偶簡姓女子去年嫁給白姓丈夫後，為了生活習慣不同等瑣事，時常與公婆時常發生爭執，因此認為自己不受重視，由於2名女兒備受公婆愛戴，前天詢問婆婆為何對自己這麼不好遭到斥責，她竟萌生報復心態，以出遊名義帶著2女跑到新北碧潭，藉口走下水拍照時，將手鬆開讓2女溺斃，自己游回岸上獨活。

據了解，白姓男子長年在中國工作，後來透過友人介紹，結識從事紋眉工作的簡女，2人相戀後先後產下大小女兒，夫妻倆雖長期在中國居住，但偶爾還是會回到台灣家中，由於2名寶貝孫女相當乖巧，非常有長輩緣，因此備受祖父、母疼愛，也曾帶去里上親子活動。

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據悉，由於白男父母年事已高，直到去年7月夫妻倆才搬回台灣，與公婆一家六口同住在新北中和5層樓公寓，家庭經濟尚可，而白男也找了保全工作，但簡女因眼睛在2年前受傷，導致視力退化，迄今都在家中當全職媽媽，而一家在鄰居眼中，也沒有傳出不和或是爭吵的傳聞。

據調查，簡女下午製作完筆錄後，被依殺人罪嫌移送台北地檢署，2名小朋友在殯儀館相驗時，到場的爺爺奶奶不禁痛哭，難以接受失去孫女事實，檢方初判小朋友身上沒有明顯外傷，不排除是生前落水，但將擇期解剖確認死因。

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白姓父親抵達殯儀館，與檢方相驗遺體。（記者吳仁捷攝）

小朋友祖母抵達殯儀館。（記者吳仁捷攝）

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