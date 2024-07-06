台中已婚婦網戀「公子」受騙260萬 再拿出100萬元設局抓車手

便衣警察（圖左）當場抓到徐姓車手（圖右），他坦承自己無業，上網找偏門工作淪為車手。（民眾提供）

2024/07/06 09:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第三分局今天（6日）公布一起詐欺案，已婚且有子女的50歲黃姓婦人，一個多月前於網路認識自稱是「公子」的帥哥，兩人大談網路戀情，黃女在對方慫恿下，斥資260萬元買虛擬貨幣，但卻無法取回獲利，她向警方報案，自願再拿出100萬元，設下引君入甕之局，詐欺集團上月28日派遣徐姓車手取款100萬元時，被埋伏員警當場抓到，依詐欺罪法辦。

三分局調查，已婚且育有子女的黃婦，今年4、5月透過網路社群軟體認識自稱「公子」的網友，這名網友的大頭照是一位帥哥，兩人一拍即合，「公子」每日噓寒問暖，分享生活點滴，雙方交談月餘後，對方突然說要一起投資虛擬貨幣，還宣稱要讓黃女管理共同帳戶，藉此取信黃女投入資金，誘使她陸續花260萬元購買虛擬貨幣，並轉入詐騙集團提供的假投資網路交易平台內。

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不料，黃女見獲利豐厚，試圖提領獲利出場時，假交易平台宣稱，還要再繼續買一定數量的虛擬貨幣，才可以「出金」，黃婦女發覺有異報警。

警方調查，黃女不知虛擬貨幣投資知識，每次都是聽從詐騙集團的指示，以面交現金的方式，把錢交給假冒私人幣商的詐騙車手，就在黃女報警的過程，對方又要求黃女再次掏錢買虛擬貨幣，警方見機不可失，黃女也願意再拿出100萬元，與警方聯手設局，與詐欺集團約定在餐廳面交現金100萬元，上月28日成功逮捕假幣商詐騙車手徐姓男子（30歲），並從徐男手機的電子錢包，查扣虛擬貨幣USDT泰達幣30010枚等贓證物，全案依詐欺罪法辦。

這名徐姓車手無業，缺錢上網找偏門工作，甘願淪為車手，他一開始否認犯行，見警方蒐證完整，改口承認自己是車手，接獲上級指示，假冒虛擬貨幣商來取款，成功的話，可獲得1％酬勞（此案面交100萬元，酬勞是1萬元）。

中市警局三分局繪製的虛擬貨幣投資詐騙流程圖，呼籲民眾防範。（三分局提供）

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