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碧潭輕生兩女兒不幸溺斃母卻獨活 校長心痛：2人平時乖巧

一家三口至碧潭輕生，兩女雙亡僅母獨活，事發後震驚全校，示意圖。（記者陳奕劭攝）

一家三口至碧潭輕生，兩女雙亡僅母獨活，事發後震驚全校，示意圖。（記者陳奕劭攝）

2024/07/04 12:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市簡姓女子前天（2日）帶著10歲、8歲女兒到新店區碧潭渡船頭輕生，雖然簡女自行游上岸，但2名女兒皆不幸溺死。2女目前在新北市某國小就讀，事發後震驚全校，校長表示，兩個小孩在校表現乖巧、備受疼愛，是導師心中的乖乖牌，平時沒有看出任何家庭失和的跡象，非輔導個案，爆發此事全校相當震驚、遺憾，導師心情悲痛。

初步了解，簡姓女子前天早上與丈夫、公婆發生爭執，接著就帶著兩名女兒到碧潭渡船頭輕生，後來她游回岸上時，卻不見2名女兒蹤影，昨晚報案後，警消趕抵找到2名不幸失去生命跡象的女兒，詳細案由及死因仍待警方調查釐清。

對此憾事，學校校長表示，兩個小孩就讀國小二年級、四年級，在校表現非常乖巧、備受師生疼愛，是導師心中的乖乖牌，從平時行為與聯絡簿等看不出任何家庭失和的跡象，她們也不是輔導個案，突然爆發此事時，全校感到相當震驚、遺憾，導師心情悲痛。

學校教務主任表示，事情發生後，她和校長陪同處理此事，目前當務之急是陪伴家屬，學校也會配合調查。

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