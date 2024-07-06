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背脊發涼！北車大廳驚見「莊嚴」擺設 網猜：紀念一殯？

昨日有網友PO出一張圖片，指「路過北車，奇妙的氛圍」。（圖擷自臉書「路上觀察學院」）

昨日有網友PO出一張圖片，指「路過北車，奇妙的氛圍」。（圖擷自臉書「路上觀察學院」）

2024/07/06 08:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024台灣市博會今明兩天在台北車站大廳登場，不過昨日有網友剛好路過現場，拍下提前布置的攤位外觀，並直呼「奇妙的氛圍」，有些網友看到則直接表示「這什麼靈堂風……」、「還以為在紀念剛拆除的一殯」。

昨日有網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出一張圖片，指「路過北車，奇妙的氛圍」，畫面中可看到北車大廳出現一排攤位，但網友質疑外觀設計及配色，紛紛留言直呼「乍看還以為……」、「要中元了嗎？」、「其實是一殯拆除後的舊建築物拿來重組的」、「藍白真的很喜歡靈堂」、「感覺能聽到有人在喊：子孫有孝順某？嗚哦！ 」、「現場播放大悲咒剛剛好」、「不是還要一陣子才農曆七月！？」

這張照片也被作家何穎怡轉貼到她的臉書，並留言直呼「河道瘋傳。北車華國美學大衝擊」，在底下網友也紛紛酸「夭壽，像普渡」、「甚是莊嚴」、「可能是因為最近天氣太熱了，想讓大家打從背脊發涼一下」、「主辦單位是北市府殯葬管理處？」、「一殯拆了，暫時先改到北車了嗎？」、「這是另一個世界的美食街？」、「熟悉的華國美學又回來了」等。

根據「臺灣市博會-傳市品牌．好食好市」臉書粉專指出，6日至7日上午10點至晚間7點，在北車一樓多功能展演廳舉辦2024台灣市博北區場，日前粉專也分享現場會有哪些攤位，對照編號確實與網友拍下的照片一致。

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