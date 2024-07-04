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攜2幼女碧潭輕生 獨活狠母殺人罪移送北檢複訊

簡女腳穿拖鞋，下午被警方移送台北地檢署複訊。（記者陳彩玲攝）

簡女腳穿拖鞋，下午被警方移送台北地檢署複訊。（記者陳彩玲攝）

2024/07/04 14:37

〔記者陳彩玲／台北報導〕從中國嫁來台灣的簡姓女子，前天與同住公婆為了瑣事爭執，負氣帶著10歲及8歲女兒，前往新北市碧潭渡船頭，哄騙2女下水拍照後，簡女竟獨自游回岸上，2名小朋友不幸身亡，警方今天下午依殺人罪嫌，將簡女移送台北地檢署複訊。

據了解，34歲簡女原居住在中國湖南省，11年前結識前往中國的白男，2人相戀後，先產下大女兒，1年多後再產下2女兒，夫妻倆在中國長期居住，直到去年7月一家人才搬回台灣，與公婆及丈夫一家6口同住在新北中和南勢角一帶，迄今尚無台灣身分證。

由於簡女嫁來台灣近一年都沒有工作，又常因生活習慣不同，為了家庭瑣事被公婆碎念，雙方因此多次發生口角，雖然她與從事保全工作的丈夫沒有太多爭執，但丈夫夾在中間也頗為難，而簡女在2日早上又因細故遭到婆婆斥責，讓簡女萌生帶著小朋友輕生的意圖。

據悉，簡女2日早上8時許，負氣帶著2名女兒從新北中和南勢角住家，攔了計程車前往新店碧潭風景區，連哄帶騙向2名女兒說要下水拍照，3人從渡船頭走下水後，簡女獨自游回岸上，但2名女兒就此失去蹤影，溺斃在水中。

事發後，簡女精神恍惚一整天都在風景區徘迴，直到隔日下午4時許，簡女再次輕生未果，又自行游上岸，而後再徘徊至晚間9時許，才步行到碧潭派出所向警方報案，警消趕抵下水搜尋，在落水點撈起2名小朋友，但早已沒有生命跡象。

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