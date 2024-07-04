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國會擴權釋憲4聲請案併審 憲法法庭8/6言詞辯論

國會擴權法案釋憲，憲法法庭定8月6日言詞辯論。（記者楊國文攝）

國會擴權法案釋憲，憲法法庭定8月6日言詞辯論。（記者楊國文攝）

2024/07/04 18:55

〔記者楊國文／台北報導〕立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，民進黨團51位立委、總統賴清德、行政院、監察院均聲請釋憲、暫時處分，日前，憲法法庭已先就立委部分評決受理，今日公告受理總統、政院和監院等三個聲請案，並與立委部分合併審理，定8月6日在憲法法庭召開全天的言詞辯論庭。

另外，憲法法庭針對暫時處分的部分，定本月10日下午2時召開準備程序庭，由總統賴清德等四個聲請人和立法院表示意見，決定將採網路直播、法庭旁及聽視訊延伸法庭方式進行，另為配合電子媒體需求，當日由值月的電視台代表進入憲法法庭拍攝畫面，並以網路YT提供給各媒體使用。

釋憲法庭日前先就51位立委聲請案的部分，經承辦法官和審理庭審查後，決定受理，分案為「113年度憲立字第1號」，列為「主案」，行政院、總統賴清德、監察院等三個機關陸續聲請後，經憲法法庭評決後，今日決定均予受理，依序分案為「113年度憲國字第1號」、「113年度憲國字第2號」及「113年度憲國字第3號」，並決定均與立委聲請案合併審理。

憲法法庭並擬定聲請案的重點題綱、法律爭議處，由總統賴清德等四個聲請人、機關代表立法院表示意見。

憲法法庭擬定的相關題綱，包括：一、2024年6月24日修正公布之立法院職權行使法增訂暨修正條文全文，及同日公布之刑法第141條之1，其立法程序是否有明顯重大瑕疵？二、立法院職權行使法下列條文之規定，是否違憲？（一）總統國情報告部分：第15條之1、第15條之2、第15條之4；（二）質詢部分：第25條；（三）同意權行使部分：第29條、第29條之1、第30條、第30條之1、第31條；（四）調查權部分：第45條、第46條、第46條之1、第46條之2、第47條、第48條、第50條之1、第50條之2、第51條、第53條之1第2項；（五）聽證會部分：第59條之1至第59條之9；（六）其他受理部分。三、刑法第141條之1規定，是否違憲？

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