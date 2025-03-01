又是竹北高鐵特區！2674戶晚間停電3小時多

道路紅綠燈等號誌也都停電。（東平里長林顥峰提供）

2025/03/01 22:06

首次上稿 21:12

更新時間 22:06（21點44分左右全數復電）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市高鐵特區本週兩度大停電！繼本週三（2月26日）六家一路周邊600多戶一度停電，今（1）日傍晚近6點，竹北市隘口六街、興隆路五段、嘉豐六路二段、興隆路三段等一帶，又有2674戶無預警停電；台電表示，經派員積極搶修中，已於今晚9點44分左右全數恢復供電。

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不過，竹北市東平里長林顥峰表示，截至晚間9點，該區尚未完全復電。不少透天厝居民因停電無法使用電動鐵捲門開門進屋內，有的住戶回到家卻不能洗澡，十分困擾。

由於道路紅綠燈等號誌也都停電，新竹縣政府也提醒該區域民眾在停電期間請勿搭乘電梯，用路人行經十字路口時請減速慢行，若有相關受困、災情，請撥打119。

台電新竹區管理處表示，今晚晚間17時52分，由於饋線斷路器跳脫，造成新竹縣竹北市隘口六街、興隆路五段、嘉豐六路二段、興隆路三段等一帶2816戶停電，透過立即轉供已復電142戶，2674戶已派員積極搶修中。

民眾一度流傳電箱爆炸，新竹區處澄清，經查事故原因，為高壓電纜接頭故障引起停電事故，非爆炸，目前正積極搶修中。已在今晚9:40全數恢復供電。

另外，竹北市高鐵周邊原美館附近，2月26日中午12點許也發生停電。新竹區處說，該案為饋線FQ77電力保險絲座絕緣不良，引起饋線線跳脫，一度造成用戶停電684戶，約1個小時後，當天在下午12時55分全數復電。而當天台元科技園區也曾因該停電事故造成壓降。

道路紅綠燈等號誌也都停電。（東平里長林顥峰提供）

今（1）日傍晚近6點，新竹縣竹北市隘口六街、興隆路五段、嘉豐六路二段、興隆路三段等一帶，有2674戶無預警停電；台電已派員搶修中。（東平里長林顥峰提供）

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