非普通媽媽！中配恩綺離台更新抖音 亞亞被中國便衣帶走音訊全無......

恩綺今天在抖音發影片報平安。（圖翻攝自抖音）

2025/04/01 20:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因鼓吹武統被廢止居留許可並限期離境的中配「恩綺」（張燕），昨天（3/31）在最後期限前搭機離境。今天（4/1）她在抖音更新影片報平安，反觀上月25日就回中國的中配「亞亞」（劉振亞），至今音訊全無，引發中國網友熱烈討論。

「亞亞」、「恩綺」與「小微」（趙嬋）3名中配，過去因為時常在個人經營的抖音平台，發布武統言論遭檢舉，先後被廢止居留許可並限期離境。亞亞上月25日上午大陣仗到內政部開記者會抗議、控訴我國政府迫害，原先稱沒有要走的她，當天下午突然改變主意，買了機票於當晚離台。

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在劉振亞離開前，內政部長劉世芳就質疑懂得使用法律戰、輿論戰、心理戰的她，並不是一個普通媽媽，「三戰齊發」是典型中國認知作戰。而劉振亞返抵中國後，似乎也印證劉振亞非常人，一下機就有數名疑似中國便衣人員的黑子男子護送劉振亞離開機場，中國網友的接機直播也全部被卡掉，至今再無劉振亞的消息，其抖音「亞亞在台灣」也未再更新影片。

在亞亞之後離台的是張燕，昨天搭乘晚間6點35分的班機離境前往四川成都。張燕約莫昨晚9點55分抵達成都天府國際機場，下機並無劉振亞當時的大陣仗，有中國網友拍到一名男子接機，幫她推著行李推車一同離開機場。

今天下午，張燕也在其抖音「恩綺在台灣」更新影片，其IP屬地也變回四川，內容是她在飛機上的自拍以及從機上空拍地景，影片附上文字，再次對兩岸關係做出柔性訴求，也特意提到自己對小孩的掛念：「安全到達，感謝一路關心我的粉絲朋友們，兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活（寶貝發燒趕快好起來，要像媽媽一樣堅強，愛你想你）」。

影片曝光後，大批中網友湧入嘲諷，「在大陸希望還能看到你高舉五星旗淚流滿面喊愛國」、「既然回來了，不應該高高興興嗎？這個配樂怎麼顯得如此悲慘啊」、「愛國就回來好好的愛」、「透露一下回來能進編制不？」、「終於回到心心念念的地方了，想必激動得睡不著覺吧」、「拖到最後一天才願意回來，看你是真的很捨不得灣灣」、「回家真好，出門就可以看到滿大街的五星紅旗了」。

還有不少人看到張燕能正常發影片向大家報平安，反觀劉振亞卻音訊全無，好奇「亞亞為什麼消聲匿跡了？」、「亞亞抖音IP還是在台灣，回來就沒登錄過」、「亞亞一點聲音都沒有了」、「問一下你姊妹，亞亞什麼時候開播？」、「看來亞亞真的是編制內的人，任務失敗就消失了」。

至於趙嬋，昨天最後期限已過依然沒有出境，今天移民署專勤隊執行強制出境，上午11點將她載到桃園機場，已於下午2點多搭機離台。

有中國網友拍到一名男子接機，幫恩綺（紅圈處）推著行李推車一同離開機場。（圖翻攝自抖音）

亞亞（紅圈處）日前返抵中國，有數名疑似中共便衣人員的黑子男子護送她離開機場。（圖翻攝自抖音）

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