藍營抄名冊鐵證+1！安養院老翁成罷免黃捷連署人 家屬氣炸

一名行動不便、人在安養院的老翁，莫名成為連署罷免高雄綠委黃捷的參與者，還被調查局傳喚去作證，讓家屬大傻眼。（圖翻攝自周軒臉書）

2025/04/01 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨喊出「以罷制罷」，鎖定數名綠委作為反制對象發起罷免，不過「冒名連署」、「死亡連署」爭議連環爆。如今藍營抄名冊又爆出受害人，一名行動不便、人在安養院的老翁，莫名成為連署罷免高雄綠委黃捷的參與者，還被調查局傳喚去作證，讓其家屬大傻眼。

政治工作者周軒今晚在臉書發文，「今天下午，我接到一位網友的來訊，他非常的生氣，因為他的岳父，莫名其妙人在安養院，也會變成罷免連署的參與者，還被調查局傳去作證，他請我一定要把這件事寫出來。」

請繼續往下閱讀...

「這位網友的岳父，林先生，之前是職業軍人，但是退伍很久了，現在人在屏東東港的安養院，戶籍也在屏東，身體狀況不是很好。然而這位網友收到法務部調查局高雄市調處的『證人通知書』，上面的證人名稱，居然是他岳父的名字！而且約談要做證的事由，竟然是『公職人員選舉罷免法等案件』？」

周軒接著透露，「這位網友傻了，自己的岳父已經在安養院根本不可能外出，哪裡來的機會可以跟選罷法案件扯上關係？網友本來以為是詐騙，看到通知書上面有高雄市調處調查官的電話，想說打去確認看看是什麼樣的事情。沒想到調查官跟他說，這封公文是真的，他的岳父真的被列為選罷法案件的證人之一。」

「這位網友接著再問，到底是什麼案件？調查官回應，是罷免民進黨立委黃捷的案子。網友跟他的太太一聽就氣瘋了，岳父林先生都退伍多久了，一個已經在安養院身體不好的老人，怎麼有辦法去參加罷免黃捷的連署阿？網友跟他太太仔細問問家裡才知道，原來以前岳父有參加過中國國民黨……這下一切都明白了。網友說他們緊張了半天，結果居然是這種事情，他們實在是恨透了國民黨。」

周軒的貼文曝光後，黃捷隨即在底下留言，「連安養院的長輩都不放過？手上有高雄國民黨黨員名單能抄的，不就是高雄黨部主委柯志恩嗎？」。其他網友則紛紛表示，「中國抄名冊黨」、「國民黨他們真的很想進去蹲？」、「太扯！一定要把另一個李孝亮抓出來！」、「再次證實就是拿黨員名冊去抄」、「實在有夠離譜！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法