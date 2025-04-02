區桂芝與白狼同框暢談 林延鳳質疑適任教師嗎？

民進黨台北市議員林延鳳表示，台北市教育局應該調查跟審酌區桂芝是否還適任教師。（檔案照，記者何玉華攝）

2025/04/02 12:48

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北一女中國文老師區桂芝接受中國央視採訪，批評總統賴清德定調中國為「境外敵對勢力」，言論引發爭議；資深媒體人周玉蔻今（2）貼出一張區桂芝與統促黨主席張安樂同場相談甚歡的照片，諷刺稱「世紀經典畫面」；民進黨台北市議員林延鳳表示，老師在學校教學生不要接觸幫派，區桂芝卻與有黑道背景的人站在一起，甚至相當熟識，教育局應該好好調查跟審酌她是否還是適任教師。

周玉蔻曝光的影片截圖中，可見活動是「中華眷村文化發展總會2025春季聯歡晚會」，區桂芝與張安樂相談甚歡；由於區桂芝過去怒斥108課綱刪除了顧炎武的《廉恥》，是「無恥課綱」而聲名大噪，在她與張安樂同場相談甚歡的照片曝光後，有人質疑「廉恥呢？」。

請繼續往下閱讀...

林延鳳說，區桂芝滿口禮義廉恥，而且老師在學校應該教導學生不要接觸幫派，她卻選擇跟白狼這樣有黑道背景的人站在一起，看起來還相當的熟識，「這樣的老師要怎麼教導學生教學相長？」對其他奉公守法的老師公平嗎？她表示，教育局應該要好好的調查跟審酌區桂芝是否還是適任教師，否則這樣子的風氣對北一女的師生都非常的不公平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法