義大利維蘇威火山爆發 罹難者出現「玻璃腦」竟與這作用有關

赫古拉尼翁遺址發現的玻璃化人腦碎片遺骸。（路透）

2025/03/01 20:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕在義大利維蘇威火山爆發時遭摧毀的赫古拉尼翁（Herculaneum）古城遺址，出土的一名男子遺骸，腦部呈現「玻璃化」，是全球唯一人腦轉化為玻璃的案例。27日發表的一份研究，揭開這個罕見過程的機制，是極度高溫和快速降溫的共同作用，造成大腦玻璃化卻又能完整保存內部軟組織。

這具遺骸在1960年代被發現，但是科學家直到2018年重新檢測，才在其顱骨內發現類似黑曜石、但是質地更脆弱的碎片。義大利拿坡里腓特烈二世大學法醫人類學家佩特隆尼（Pier Paolo Petrone）和羅馬第三大學火山學家喬達諾（Guido Giordano），根據他們2020年確認其腦部玻璃化的研究，進一步解開此罕見機制。

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根據27日在《科學報告（Scientific Reports）》期刊發表的研究報告，火山爆發後數小時，炙熱的火山碎屑岩流撲向赫古拉尼翁，伴隨而來的火山灰雲，使這名男子暴露在超過攝氏510度高溫下瞬間被炙燒；火山灰雲在數分鐘內散去，溫度迅速降低，提供適合發生玻璃化作用的環境。研究人員也認為，厚厚的頭骨首當其衝，直接接觸火山灰雲，或許發揮保護作用，防止內部腦組織被完全蒸發。

《路透》引述佩特隆尼說法，「這段過程導致（大腦）玻璃化，腦組織的生物物質和微結構被保存下來」；赫古拉尼翁和龐貝曾發現木材被玻璃化的案例，但是「全世界從未發現其他有機人體或動物被玻璃化的例子」。

之前的分析顯示，這具玻璃化的腦部遺骸中，保存了大腦組織中的蛋白質與脂肪酸，也可見中樞神經系統的軸突結構網，這些都是前所未見的發現。

喬達諾說，毀滅赫古拉尼翁的「殺手」，是火山爆發後初期衝擊該城的火山灰雲，城市被掩埋則是發生在較後期階段，這一點凸顯了解火山灰雲行為的重要性，至今在這方面仍缺乏充分的研究。佩特隆尼指出，從遺骸的姿勢來看，「所有罹難者都在瞬間死亡，甚至沒有時間察覺或感受到痛苦」。

該名罹難男子遺骸被發現時的姿態。（路透）

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