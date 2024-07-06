7/5 大樂透、今彩539頭獎摃龜！端午加碼收關1人獨得1100萬

今晚（7月5日）開獎的第113000067期大樂透、第113000161期今彩539頭獎都摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/06 05:46

首次上稿 7-5 22:23

更新時間 7-6 05:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月5日開獎的第113000067期大樂透、第113000161期今彩539頭獎都摃龜；端午加開100萬獎項開出1組，單注中獎，因為是最後一期，獨得剩下的獎金1100萬元。

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第113000067期大樂透中獎號碼「02、11、20、25、37、49，特別號：42」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得111萬1227元；參獎共57注中獎，每注可得4萬1989元；肆獎共130注中獎，每注可得1萬1835元；伍獎共2361注中獎，每注可得2000元；陸獎共2949注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8422注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1964注中獎，每注可得400元。

第113000067期49樂合彩中獎號碼為「02、11、20、25、37、49」，四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共100注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2915注中獎，每注可得1250元。

第113000161期今彩539中獎號碼為「17、18、23、24、28」，頭獎摃龜；貳獎共191注中獎，每注可得2萬元；參獎共7547注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5042注中獎，每注可得50元。

第113000161期39樂合彩中獎號碼為「17、18、23、24、28」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共247注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1807注中獎，每注可得1125元。

第113000161期3星彩中獎號碼為「883」，壹獎共55注中獎，每注可得5000元。

第113000161期4星彩中獎號碼為「8035」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

第113000067期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數為1注，因為是端午加碼活動最後一期，因此抱走剩餘全部獎金1100萬元。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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