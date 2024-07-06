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涉索賄綠能 雲林議長黃凱收押

雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉向太陽能廠商收賄，新北地院昨裁准羈押禁見。 （記者塗建榮攝）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉向太陽能廠商收賄，新北地院昨裁准羈押禁見。 （記者塗建榮攝）

2024/07/06 05:30

〔記者王定傳、張文川／新北報導〕雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉向太陽能廠商收賄案，檢調查出黃凱還是議員時就已是業者「門神」，迄今已收受約定好的一部分賄款一千五百萬元，昨依不違背職務收賄罪將他聲押，新北地院認定黃涉案重大，有串、滅證之虞，裁准羈押禁見；同案涉洩漏文件機密的雲縣建設處長李俊興，獲檢方廿萬元交保。

收錢當門神 已得手1500萬

據了解，連姓男子等人二○二○年間欲以國金能源公司名義，爭取雲林縣台西鄉太陽光電發電廠的營業執照，再高價轉售給國際級大廠，為了打通地方關節等找上黃凱，由黃負責影響縣府的決策速度，業者承諾事成後，總共支付約五千萬元給黃。

檢調追查，地方實力雄厚的黃凱開始向縣府官員關切此案，助業者取得縣府核發的電廠籌設同意函等，以利取得電業執照；黃為製造斷點，還成立人頭公司收賄，或購名車、名牌包、名表等物隱藏不法金流；雲縣建設處長李俊興，則涉向黃凱洩漏相關審核作業的內部文件。

建設處長李俊興等4人交保

新北地檢署檢察官周懿君前天指揮新北市調查處展開搜索約談，查扣黃的疑似不法現金二三二萬元，凌志、BMW高級休旅車，以及香奈兒、愛馬仕、DIOR、LV、GUCCI等價值數萬到四十萬餘元的十多個名牌包，五只勞力士、CARTIER戒指等。

檢調約談廿二人，黃凱的家人與助理有三人涉洗錢，各獲十萬至廿萬元交保，業者連男限制住居，其他業者及證人獲請回。

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