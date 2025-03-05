中國外交部發言人稱任何戰事都奉陪 外國網友狠嗆：有種試試

中共外交部發言人辦公室「X」帳號以英文發文，指稱任何型態的戰事都奉陪，結果被外國網友輪番嗆爆。（路透）

2025/03/05 14:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對中國加徵20％關稅，中共外交部發言人辦公室在「X」上以英文發文，直指無論是關稅戰、貿易戰或任何形式的戰事都奉陪，結果被外國網友輪番嗆爆，狠批中國「FAFO（Fxxk around and find out，有種試試）」。

川普因為中國芬太尼（吩坦尼）侵害美國一事，決定祭出關稅制裁，中共外交部發言人林劍則批評這只是美國站不住腳的藉口，並指稱中方的反制措施有其必要。

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林劍表示，若美國真的想要解決芬太尼問題，那麼和中國共同商量、平等相待才是解決之道，假如美國想要戰爭，無論是關稅戰、貿易戰或任何類型的戰爭，中國都準備好戰鬥到底。

中共外交部發言人辦公室的文章隨即就被中國駐美大使館轉發，但雙方的X下方迅速聚集了大量外國網友嗆聲，除了有人放六四天安門事件「坦克人」照片之外，還有網友指稱美國應該要向中國求償武漢肺炎所造成的損失，更批評中國在芬太尼上沒說實話，因此無法得到美方的真誠相待。

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