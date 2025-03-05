獨家》預算遭藍白大砍！監院衛生紙停止供應如廁需自備

監察院內廁所即日起停止供應擦手巾、衛生紙。（資料照）

2025/03/05 15:21

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今年度業務費預算遭藍白立委重鍘96％，不僅影響監院財產申報、調查弊案等多項運作，現在連廁所內提供的衛生紙也停止供應，包含監察院長陳菊、監委與公務員即刻起都需自備衛生紙。監察院今日向本報證實此事，並強調現在除了做憲政機關該做的事，就是全力準備憲法訴訟。

據了解，監察院近日發布內部公告，由於114年度預算中一般行政費中的業務費全遭刪除，庫存的衛生紙將用盡，無法再行採購，若同仁有如廁需求，請自備衛生紙。記者實地前往監察院男性廁所觀察，洗手台旁的擦手巾、廁所內的衛生紙合外頭，也被貼上紅字公告，並載明「即日起不提供衛生紙、擦手紙」。

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監察院上月曾發新聞稿表示，因今年度業務費預算遭立法院審議刪減96%，即日起停止編印收錄有公職人員財產申報資料的《廉政專刊》，另外自3月1日起，原本提供給公職人員申報財產使用的「授權介接財產資料服務」也因此停止，往後須由申報人自行蒐集財產資料申報。

如今，藍白立委刪、凍監察院多筆預算，不僅影響監院在財產申報、調查弊案上的運作外，連監院內廁所的衛生紙供應也受到影響，此情形不僅讓監院內包含院長陳菊、監委、公務員需自備衛生紙外，在平時前往監察院陳情的民眾、新聞記者、參訪的學生等等，都受到牽連。

對此，監察院秘書長李俊俋向本報證實，這事說起來有點不好意思，一個憲政機關居然連衛生紙都需同仁自行準備，不過這就是現況。說老實話，他不太願意就這些問題多說，立法院只會繼續批評我們哭窮，但監察院會堅持著做憲法與法律賦予他們的職責。

李俊俋強調，他們現在除了做憲政機關該做的事外，就是全力準備憲法訴訟。

監察院。（資料照、記者林哲遠攝，本報合成）

監察院內廁所即日起停止供應擦手巾、衛生紙。（記者林哲遠攝）

監察院內廁所即日起停止供應擦手巾、衛生紙。（記者林哲遠攝）

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