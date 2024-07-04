哄騙2幼女下水拍照溺斃 母獨活依殺人罪送辦

新北市簡姓女子帶著2名女兒到碧潭輕生，卻自行游回岸上，警方事後獲報，封鎖現場調查。（資料照）

2024/07/04 11:55

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〔記者陸運鋒／新北報導〕去年從中國嫁來台灣的簡姓女子與丈夫及公婆同住，但時常為了瑣事爭執，前天再度爆發口角後，簡女負氣帶著10歲及8歲女兒，前往新北市碧潭渡船頭，哄騙2女下水拍照，簡女獨自游回岸上，2名小朋友卻不幸身亡，警方將簡女依殺人罪嫌偵辦，並釐清2女死因。

夫妻與2女長期居住中國 去年7月才回台

據了解，34歲簡女原居住在中國湖南省，11年前結識前往中國的白男，2人相戀後，先產下大女兒，1年多後再產下2女兒，夫妻倆在中國長期居住，直到去年7月一家人才搬回台灣，與公婆及丈夫一家6口同住在新北中和南勢角一帶，迄今尚無台灣身分證。

由於簡女嫁來台灣近一年都沒有工作，又時常因為生活習慣不同，為了家庭瑣事被公婆碎念，雙方因此多次發生口角，雖然她與從事保全工作的丈夫沒有太多爭執，但丈夫夾在中間也頗為難，而簡女在2日早上又因細故遭到婆婆斥責，讓簡女萌生帶著小朋友輕生的意圖。

據悉，簡女2日早上8時許，負氣帶著2名女兒從新北中和南勢角住家，攔了計程車前往新店碧潭風景區，連哄帶騙向2女兒說要下水拍照，3人從渡船頭走下水後，簡女獨自游回岸上，但2女兒就此失去蹤影，溺斃在水中。

白姓丈夫前天晚上7時許，發現妻子及小朋友都沒有回家且連繫不上，驚覺不對勁，趕緊到住家的附近南勢派出所報案，向警方表示因為與妻子吵架，妻子帶著2女離家出走，請求警方協助尋找。

事發後，簡女精神恍惚一整天都在風景區徘迴，直到隔日下午4時許，簡女再次輕生但又自行游上岸，而後再徘徊至晚間9時許，才步行到碧潭派出所向警方報案，警消趕抵下水搜尋，很快就在落水點撈起2名小朋友，但早已沒有生命跡象。

據指出，簡女被警方帶回時精神恍惚，直至今早才製作筆錄，將依殺人罪嫌送辦，並報請檢察官相驗，將釐清2名小朋友確切死因。

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