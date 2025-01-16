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    摸臀、下巴蹭脖......高雄某科大狼師被控性騷女學生20多人受害 校方停聘3個月

    高雄某科大教授被女大生控性，包括有摸臀和下巴蹭脖等噁心動作，教評會做出暫時停聘3個月處分。（情境照）

    高雄某科大教授被女大生控性，包括有摸臀和下巴蹭脖等噁心動作，教評會做出暫時停聘3個月處分。（情境照）

    2025/01/16 15:19

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某科技大學教授被外語系女大生指控性騷，女大生在Dcard控訴去年下旬，該教授在研究室內自其身後環抱，還用下巴蹭她的脖子，令她一想起就想吐、發抖，甚至嘔心不舒服，外傳共有20多人受害，校方未證實受害人數，但證實有接獲女大生反映，已進行校安通報，教評會已決議「涉案教師暫時停聘3個月」，等候性平會調查結果再予以處置。

    女大生控訴該名狼師，自她大一至大三期間就不斷對她性騷擾，包括摟肩、摟腰、摸屁股，還曾觸碰胸部，去年12月26日中午11點55分，她鎖門後先去3樓還鑰匙，然後去外語學院5樓研究室，不料該教授一進入研究室便關上門，送5片日本面膜當借鑰匙的謝禮。

    女大生當下感覺氣氛不太正常，欲儘快離開研究室，不料教授開始摸她的頭，還抬其下巴，用雙手揉了揉她的臉，把身體轉成背對著他，再用雙手從脖子經過抱她，並用下巴蹭她的脖子，令她感到不舒服。

    事件讓她感到噁心，向身邊朋友提起後，陸續接到許多同樣被性騷擾及目擊者描述情節，最遠可追溯到前7屆的學長姐，甚至校內女教授也曾被性騷擾，不過，此部分指控校方還在調查。

    校方表示，女大生確有向系上反映，當時立即進行校安通報並進入調查程序，經第一次調查小組今年調查發現疑似受害者不只一人，隨即進行第二次校安通報，依據校師法相關規定，不得同意疑似涉案教師申請退休或資遣，因此並無網傳「教師將退休因此無法可管」之疑慮。

    學校教評會已決議「涉案教師暫時停聘三個月」，等候性平會調查結果再予以處置，如學生指控屬實，學校必定嚴懲，絕不寬貸。

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