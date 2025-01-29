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    美國樂事「1款洋芋片」食用恐致命 緊急升至一級召回

    美國食品暨藥物管理局（FDA）近日將樂事（Lay’s）經典洋芋片的召回等級提升至最高級別「Class 1」。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    美國食品暨藥物管理局（FDA）近日將樂事（Lay’s）經典洋芋片的召回等級提升至最高級別「Class 1」。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/01/29 20:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA）近日將樂事（Lay's）經典洋芋片的召回等級提升至最高級別「Class 1」，原因是部分產品可能含有未標示的牛奶成分，對於牛奶過敏或高度敏感的消費者而言，食用後恐引發嚴重過敏反應，甚至有致命風險。

    綜合《每日郵報》《紐約郵報》報導，根據FDA公告，此次召回影響13盎司（Party Size）包裝的樂事經典洋芋片，產品主要在華盛頓州與奧勒岡州銷售。受影響產品的「有效期限」標示為2025年2月11日，製造代碼為「6462307xx」或「6463307xx」。

    此次召回最初於2024年12月由生產商菲多利（Frito-Lay）自主發起，當時僅為一般性預防措施。然而，FDA於近期對此事件進行風險升級，將其歸類為「Class 1」召回，意味著該產品可能導致「嚴重不良健康後果或死亡」。

    菲多利公司表示，目前尚未收到與此次召回相關的過敏反應報告，並強調此次事件僅影響特定批次產品，其他口味、包裝尺寸及綜合包裝的樂事產品均不受影響。

    FDA與菲多利公司敦促消費者，若手中持有受影響批次的洋芋片，應立即丟棄，特別是家中有牛奶過敏患者的家庭需格外留意。此外，消費者若有任何疑問，可聯繫菲多利公司或回購商店尋求退款或進一步資訊。

    據了解，牛奶過敏是美國最常見的食物過敏之一，根據統計，全美約有490萬人對牛奶過敏，特別是在兒童群體中更為普遍。牛奶過敏反應的症狀從輕微至嚴重不等，可能包括蕁麻疹、噁心嘔吐、氣喘、腸胃不適，甚至會引發危及生命的過敏性休克。

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