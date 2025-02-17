獨家》HBL冠軍賽首售票 家長控北一女家長會高價兜售「5281元大禮包」

113學年度HBL甲級總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋登場，高中體總日前宣布3月9日的女生組和男生組冠軍賽首度售票，有北一女中家長向本報投訴指稱，家長會竟把北一女200個加油區座位販售成要價5281元大禮包，家長和學生觀賽權恐均受影響。圖為2023年比賽場邊加油情形。（資料照）

2025/02/17 14:35

〔記者林曉雲／台北報導〕113學年度HBL甲級總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋登場，高中體總日前宣布3月9日的女生組和男生組冠軍賽首度售票，售票所得扣除成本將全數提供給晉級冠軍賽的4支隊伍，季軍戰和3月8日賽事仍維持索票。但有北一女中家長向本報投訴指稱，北一女家長會竟把北一女200個加油區座位，販售成要價5281元大禮包，今日開賣限量200個，家長和學生觀賽權恐均受影響。

投訴家長表示，主辦方提供學校加油區，是要讓親師生都有機會幫北一女的學生球員加油，但家長會竟用高價販售，賣得比主辦方的冠軍賽門票300元還要貴很多，原本只要是北一女家長就有資格索票觀賽，家長會卻用高價販售座位，產生極大爭議，而詢問校方則回應家長會販售的是一區專屬座位，以及周邊客製的應援商品，至於其他區域，最終可以有多少門票還不確定，質疑連學生想觀賽都受到影響。

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投訴家長並表示，北一女家長會向家長們宣稱，爭取到啦啦隊搖滾區座位，大家不用去網路搶票即可優雅入席，且以「我愛北一5,281 」精神，代表售價5281元。

投訴家長說，北一女家長會「北一專屬HBL大禮包」包括3月8日和3月9日北一女兩場的門票、個人專屬北一加油棒一對、北一家長會特別設計HBL應援T-shirt一件、北一幸運御守悠遊卡一個、北一專屬HBL大禮包束口袋一個，今日上午10時開賣，限量200個，售完為止，座位由家長會以完成匯款且完成填寫表單的順序安排。

有北一女中家長向本報投訴指稱，北一女家長會把北一女200個加油區的座位，販售成要價5281元大禮包，使家長和學生觀賽權受到影響。 （投訴家長提供）

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