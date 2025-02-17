德大選辯論交鋒！ 美國干預、經濟、烏克蘭成焦點

2月16日於德國柏林舉行的聯邦選舉電視辯論「Quadrell」節目中，各主要政黨的總理候選人同台亮相。由左至右分別為現任德國總理蕭茲（社會民主黨）、經濟部長哈柏克（綠黨）、基督教民主聯盟黨魁梅爾茨和另類選擇黨（AfD）黨魁韋德爾。（歐新社）

2025/02/17 20:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國預定23日舉行大選，選戰已進入白熱化階段，四大政黨總理候選人16日進行最後一場電視辯論，針對經濟困境、烏克蘭戰爭與美國干預等議題激烈交鋒。主要政黨普遍強調反對極右勢力，但美國的干預聲浪為選情增添變數。

《歐洲新聞台》（Euronews）報導，德國經濟連續兩年低迷，成為辯論焦點。目前民調領先的中間偏右反對黨基督教民主聯盟（CDU）候選人梅爾茨（Friedrich Merz）強調，提升行政效率為當務之急，並批評前政府在能源危機時關閉核電廠是導致能源成本攀升的主因。

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綠黨候選人、現任經濟部長哈柏克（Robert Habeck）則歸因於俄羅斯天然氣供應中斷與全球出口市場萎縮，並強調德國必須加快基礎建設投資，如鐵路、橋樑及數位化，並正視貧富差距擴大的問題。現任總理、社民黨（SPD）候選人蕭茲（Olaf Scholz）同意能源價格高漲與俄烏戰爭有關，但也為政府因應措施辯護，並表示最嚴峻的物價漲勢已過。

在烏克蘭議題上，除極右派另類選擇黨（AfD）外，主要政黨立場一致。梅爾茨強調，德國堅定支持烏克蘭，並警告俄羅斯總統普廷的目標已轉向北約領土。AfD黨魁韋德爾（Alice Weidel）則批評向烏克蘭提供「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈恐激怒俄羅斯，並讚揚美國前總統川普推動和平談判的努力。

《法新社》報導，美國副總統范斯稍早在慕尼黑安全會議上呼籲德國解除對極右派的政治防火牆，這被德國主流政黨視為干涉內政。梅爾茨在辯論中表態拒絕外國指導德國政治，並譴責范斯的言論。蕭茲也重申，「不會與極右翼合作」的立場。相對地，韋德爾感謝范斯「點出問題核心」，強調不應將數百萬選民排除在外。

最新民調顯示，梅爾茨的支持率為29%，AfD則以21%居次。辯論後的Forsa快速民調指出，32%觀眾認為梅爾茨表現最佳。哈柏克雖以34%的支持度成為最受歡迎候選人，但在領導能力信任度上僅獲13%支持，遠低於梅爾茨的42%。

此次大選原訂7月舉行，因蕭茲領導的中間偏左聯盟在預算問題上無法達成共識而提前舉行。

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