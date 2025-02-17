美智庫報告：共軍擴軍是為加強政權統治 不是為戰爭做準備

美國華府智庫最新報告認為解放軍大舉現代化，根本目的在於加強對國內的統治與穩定，而非準備與他國正面交鋒。（美聯社）

2025/02/17 20:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍近年快速擴軍、海軍造艦速度驚人，外界普遍關注北京是否真為戰爭而備戰。不過，美國華府智庫最新報告卻提出不同看法，認為解放軍大舉現代化，根本目的在於加強對國內的統治與穩定，而非準備與他國正面交鋒。

根據《CNN》報導，華府蘭德公司（RAND Corporation）資深中國問題專家希思（Timothy Heath）在其報告《中國軍隊的戰備狀況令人存疑》中指出，「解放軍的基本重點仍是維護中國共產黨的統治，而非為了戰爭做準備。」希思強調，中國在加速軍事現代化的同時，實際上將大約40%的訓練時間花在政治宣傳和黨性教育上，這種訓練方式使得部隊對於現代化戰爭的實戰技能掌握大打折扣。

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希思進一步解釋，解放軍的指揮體系中除了軍事指揮官外，還設有專責監督官兵黨性忠誠的政治委員，這種雙重指揮制度使得指揮官在面對突發戰事時難以迅速、靈活地做出反應。他認為，正是這些政治考量在一定程度上削弱了解放軍應對與美國等實力相當對手作戰的能力。

儘管美方兵推多次顯示，若發生台海衝突，解放軍已在局部領域展現出頗具威脅的作戰實力，但希思認為，這些現代化成果更主要是為了鞏固中共的統治基礎，透過先進武器來塑造威懾效果，進而強化民眾對政權的信心與依賴，而非真正在戰場上大顯身手。

根據美國情報機構的評估，習近平已下令解放軍於2027年做好入侵台灣的準備。但希思認為，中國領導層並未大力宣揚戰爭必然性的論調，也未針對台灣問題展開系統性的作戰規劃，這進一步印證了北京軍備升級的根本目的，是為了展示力量以便維穩，而非主動挑起戰爭。

不過，對此報告的結論也並非一致認同。美國海軍戰爭學院教授艾立信（Andrew S. Erickson）指出，習近平上台以來所推動的軍事改革和大規模武備建設，已讓解放軍在不少領域趨於成熟，其針對台灣問題的準備不可小覷。而前情報官卡佛（John Culver）則認為，雖然戰爭可能不是中共的首選計畫，但一旦局勢需要，解放軍完全具備作戰能力，且隨著軍力持續增強，這種能力只會進一步提升。

綜合來看，儘管解放軍在武器裝備與作戰模擬上均有不俗表現，但蘭德公司的報告提醒外界，當前北京大舉建軍更像是一場以政治穩定為核心的「軍事秀」，而非為了真正開啟大規模衝突。對此，軍事與國際觀察家們仍持不同看法，區域內各軍方領導人也不會輕易將解放軍視作「紙老虎」。

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