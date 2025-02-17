日本戶籍「台灣正名」 謝長廷揭秘辛感謝日本議員暗助

台灣人在日本戶籍文件上的國籍標記，將可從「中國」正名為「台灣」，背後有「台灣女婿」參議員瀧波宏文（見圖）等日本國會議員和代表處同仁的奔走。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/02/17 20:52

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕日本法務省將推出戶籍新制，未來台灣人在日本戶籍文件上的國籍標記，將可從「中國」正名為「台灣」，這項突破背後有許多在日台僑團體、友台日本人和組織努力的足跡，前駐日代表、總統府資政謝長廷今天透露爭取的秘辛，原來背後有「台灣女婿」參議員瀧波宏文等日本國會議員和代表處同仁的奔走，他表示相當感謝。

謝長廷表示，8年多前駐日時，很多鄉親向他反映此事，當時他向日方建議比照「在留卡」的做法，將「國籍欄」擴充為「國籍地域欄」，但此事因涉及修法工程龐大，謝長廷表示，當時我方研判日本國會不會為台灣人的記載問題而修法，而且若因這個理由要求修法，必然招來中國反彈和親中派議員的扺制，所以費盡心思。

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自民黨參議員瀧波宏文不但相當友台，本身也是「台灣女婿」，瀧波告訴謝長廷，日本戶籍法為了增加姓名漢字的日本假名標記，將在幾年後修改，他將隨時留意動態，全力配合，並將結合更多議員支持，但希望我方能保持低調。

謝長廷表示，我方將此視為長期作戰，成立專案小組，由領務組傅姓、陳姓前後兩任組長擔任負責人，當做重大任務，沒有間斷的推動。他表示，中間曲折迂迴，跌跌撞撞，他們的辛勞可以想像，今天看到好消息，謝謝他們的付出，也感謝幾位一直跟我們奮鬥的國會議員。

有關台灣人被登錄為「中國」籍，主要是根據1964年法務省發出的通知，將「中華民國」國籍登錄為「中國」。當時台日仍有邦交，日本為解決「中華人民共和國」人的國籍標記問題，所以用曖昧的方式將兩邊的人均標記為「中國」，但1972年台日斷交、中日建交後，「中國」的簡稱已無曖昧空間，愈來愈多台灣人不願被冠上這個錯誤名稱。在日台灣人也有很多因證件上國籍標記為「中國」，經常被誤認為中國人，遇到警方臨檢，盤查的時間也會因此拖長。

在日台僑和留學生在2000年左右即已投入台灣正名運動，希望日本公部門正視「台灣是台灣、中國是中國」的事實，包括在日台灣同鄉會、日本李登輝之友會等團體，均曾要求日本政府對公文書或證件內涉及台灣的部分進行正名，也有多位國會議員為台灣發聲。

2011年日本東北發生大地震後，台灣捐助高額善款賑災，感動了許多日本人，也讓台灣正名運動受到日本民眾的重視與支持。2012年7月日本政府對外國人發放「在留卡」以取代原有的「外國人登錄證」，當時也修改相關法令，將證件上的國籍欄，從「國籍欄」修改為「國籍・地域欄」，原本被迫登記為「中國」或「中國台灣省」的台灣人，可以改登記為「台灣」，這項措施也被視為是為台灣量身訂做的「謝禮」，發給外國人的住民票也做了同樣的修改。

但有同樣問題的戶籍文件，卻因涉及修法未隨著這波新制修改，不過在2015年有位日本男性北出哲願在連署網站「change.org」發起連署，要求日本政府將台灣出身者的戶籍登記從「中國」正名為「台灣」，2010年結婚的北出是一位台灣女婿，他主張台灣人並不是中國人，國籍被迫登記「中國」是踐踏台灣人的人權，他發起的連署獲得超過5萬人響應。

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