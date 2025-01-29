竹東三環幫疑「內鬥」槍殺大哥 5嫌犯逃日、泰今晚押解返台

新竹縣竹東鎮黑幫「三環幫」大哥劉憲治24日晚間遭槍擊身亡案，檢警組成「0124專案小組」，案情今晚有重大突破，確定涉案的5名嫌犯已投案並分別由台北松山機場及桃園機場押解回台，且會直接押到新竹縣刑警大隊偵訊。（資料照）

2025/01/29 22:35

首次上稿：21:24

更新時間：22:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣竹東鎮黑幫「三環幫」大哥劉憲治24日晚間遭槍擊身亡案，檢警組成「0124專案小組」，案情今晚有重大突破，在檢方聲押郭姓小弟司機後，今晚確定涉案的5名嫌犯已分別從台北松山機場及桃園機場押返回台到新竹縣刑警大隊接受偵訊；新竹檢方證實嫌犯已被押解回台，但詳細犯案動機及槍枝動向，仍要深入調查釐清；5嫌晚間近10點及10點20分已分別從台北松山機場和桃園機場被押解到新竹。

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據了解，涉及這起槍擊案的5名蒙面嫌犯，在檢警策動下今晚9點搭機返台投案，4名嫌犯從日本返台，抵松山機場向警方投案，1名嫌犯從泰國返台，抵桃園機場向警方投案，5嫌抵台後將送往新竹縣刑大偵訊，以釐清相關案情。

這起震驚社會的竹東三環幫槍擊案，檢警專案小組的偵辦方向指向幫內「內鬥」。專案小組26日從桃園機場攔截並帶回疑似接應5名兇嫌的郭姓男子。經新竹縣警局刑警大隊偵訊後，認定郭男涉案重大，並轉「被告」，並依涉嫌殺人、傷害及槍砲等罪嫌移送新竹地檢署偵辦；至於涉案的5名男子的犯案動機及背景，仍待專案小組進一步偵訊釐清。

槍擊案發生在24日的晚上，案發現場一樓為飲料店，店內裝有監視器，二樓則是劉憲治與幫眾聚集的據點，僅約6坪大小，也設有監視器，但令人訝異的是該監視器竟「未開啟錄影功能」，導致案發時無法提供關鍵影像。

當時5名蒙面兇嫌戴著手套，持刀槍直闖二樓行兇，一樓監視器雖拍下部分畫面，但因角度受限，難以辨識兇嫌特徵。犯案後，兇嫌駕駛一輛白色豐田轎車逃逸，該車隨後被警方發現棄置在新竹市水利路偏僻處。

專案小組透過車牌鑑識系統比對，發現郭姓男子的轎車疑似為接應兇嫌之車輛。進一步調查發現，郭男當晚駕車前往桃園，25日即搭機飛往澳門，刑事局獲報後迅速展開行動，派員策動郭男返台。

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