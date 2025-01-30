為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美客機撞上陸軍黑鷹直升機後墜河 華府展開大規模搜救

    美國1架客機與美國陸軍黑鷹直升機發生空中相撞意外，美國華府警消在河邊集結，展開搜救行動。（美聯社）

    美國1架客機與美國陸軍黑鷹直升機發生空中相撞意外，美國華府警消在河邊集結，展開搜救行動。（美聯社）

    2025/01/30 11:36

    涂鉅旻／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府29日晚間發生飛機墜河事件，根據美國聯邦航空總署（FAA）與美國國防官員說法，一架客機29日晚間準備降落於隆納．雷根華盛頓國際機場（Ronald Reagan Washington National Airport）時，與美國陸軍1架黑鷹直升機相撞，客機墜入機場附近的波多馬克河（Potomac River）之中，相關單位已出動直升機與搜救艇進行救援工作。

    綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）透過聲明表示，該架客機為PSA航空的5342航班，機型為龐巴迪CRJ700系列，PSA航空為美國航空所屬區域航線。5342航班29日稍早從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，晚間準備降落於隆納·雷根華盛頓國際機場時，在半空中與一架陸軍黑鷹直升機（Sikorsky H-60）相撞，客機墜毀於機場附近的波多馬克河之中。美國國防部官員證實，一架美國陸軍黑鷹直升機29日在華盛頓附近與客機相撞，而黑鷹直升機上共有3人。

    由於此次飛機墜河事件影響，華府周邊機場已暫停起降。搜救單位已派出直升機、搜救艇至事故現場，目前尚未傳出傷亡消息，搜救單位正進行大規模搜救行動。副總統范斯（JD Vance）表示，他目前正在關注事件發展，「請為今晚在雷根機場空中碰撞事件中的所有人祈禱」。

    堪薩斯州參議員羅傑馬歇爾（Roger Marshall）在社群媒體「X」發文指出，事故中的這架龐巴迪CRJ700客機飛機大約載有60名乘客，他稱這次碰撞意外是個「毀滅性的消息，宛如一場惡夢」。美國航空也向《CNN》證實，該機上有60名乘客與4名機組人員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播