美客機撞上陸軍黑鷹直升機後墜河 華府展開大規模搜救

美國1架客機與美國陸軍黑鷹直升機發生空中相撞意外，美國華府警消在河邊集結，展開搜救行動。（美聯社）

2025/01/30 11:36

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府29日晚間發生飛機墜河事件，根據美國聯邦航空總署（FAA）與美國國防官員說法，一架客機29日晚間準備降落於隆納．雷根華盛頓國際機場（Ronald Reagan Washington National Airport）時，與美國陸軍1架黑鷹直升機相撞，客機墜入機場附近的波多馬克河（Potomac River）之中，相關單位已出動直升機與搜救艇進行救援工作。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）透過聲明表示，該架客機為PSA航空的5342航班，機型為龐巴迪CRJ700系列，PSA航空為美國航空所屬區域航線。5342航班29日稍早從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，晚間準備降落於隆納·雷根華盛頓國際機場時，在半空中與一架陸軍黑鷹直升機（Sikorsky H-60）相撞，客機墜毀於機場附近的波多馬克河之中。美國國防部官員證實，一架美國陸軍黑鷹直升機29日在華盛頓附近與客機相撞，而黑鷹直升機上共有3人。

請繼續往下閱讀...

由於此次飛機墜河事件影響，華府周邊機場已暫停起降。搜救單位已派出直升機、搜救艇至事故現場，目前尚未傳出傷亡消息，搜救單位正進行大規模搜救行動。副總統范斯（JD Vance）表示，他目前正在關注事件發展，「請為今晚在雷根機場空中碰撞事件中的所有人祈禱」。

堪薩斯州參議員羅傑馬歇爾（Roger Marshall）在社群媒體「X」發文指出，事故中的這架龐巴迪CRJ700客機飛機大約載有60名乘客，他稱這次碰撞意外是個「毀滅性的消息，宛如一場惡夢」。美國航空也向《CNN》證實，該機上有60名乘客與4名機組人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法