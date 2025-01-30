台東鐵皮屋凌晨火警 2兄弟遭吞噬

台東縣海端鄉新武部落一處民宅今天凌晨火警，兩兄弟死亡。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/30 11:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉新武部落一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，屋內黃姓兄弟兩人疑使用蠟燭取暖，不慎引燃，火勢一發不可收拾，警消據報趕抵現場後，拉起水線滅火，雖然火勢在30分鐘內控制撲滅，但2人遭火燒已明顯死亡。至於相關火災原因正由警檢調查及相驗中。

台東縣警察局關山分局表示，海端聯合所於本（30）日0時25分獲報稱「於海端村10鄰新武呂51號發生住宅火警，請前往察看」。該所員警隨即趕往，同時通報海端消防分隊前往滅火。

請繼續往下閱讀...

該起火警發生在獨戶一層鐵皮住宅，因天候乾冷，火勢相當猛烈，現場濃煙密佈。海端聯合所3名員警於現場管制交通，禁止人車進入，以利消防救災人員佈線。在關山消防大隊、池上及海端分隊，共計警消23人及義消13人的努力下，火勢於0時58分撲滅。雖然火勢在30多分鐘內撲滅，惟在清理火場時，發現屋內黃姓兄弟（60年次、67年次）倒臥在地，且已明顯死亡。關山警察分局隨即指派偵查隊至現場蒐證，同時聯繫死者家屬訪談，俾利與消防火調科人員，協同釐清起火原因，並將報請台東地檢署刑事相驗，以釐清死亡原因。

關山警察分局呼籲民眾，注意家中火源，如瓦斯、爐火或是蠟燭等，是否已關閉或熄滅，以免引起火災。另民眾若發現可疑人事物或是異常狀況，請撥打110或是鄰近分駐所電話，警察將儘速前往妥適處置，以維民眾生命財產安全。

台東縣海端鄉新武部落一處民宅今天凌晨火警，兩兄弟死亡。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法