新北地院驚傳廁所遭裝針孔偷拍 色狼是「自己人」檔案藏辦公室

新北地院板橋簡易庭。（資料照）

2025/02/17 15:14

〔記者王定傳／台北報導〕民進黨立委林月琴、林淑芬今（17）日召開記者會，揭露新北地方法院板橋簡易庭一名佐理員，竟在廁所等處裝設針孔偷拍；新北地院表示，這起案件是法院主動發覺，該員的犯行曝光後即未再進入辧公室，經緊急召開考績會決定請司法院移送懲戒法院，並建議先停職，司法院即於1月15日下達停職令，該員亦於16日提出辭呈離職，刑事部分現由警方偵辦中；新北地院強調已清查偵測全院區，避免類似情形再發生。

新北地院表示，今年1月11日週六晚間6時30分許，法警巡視院區時，察覺板橋院區4樓男廁遭人安裝密錄器，隨即報告主管，當下即管制該院區並報警處理，又於3樓男廁與女廁各發現一個密錄器，經調閱監視錄影器，發覺該名嫌疑人可能為法院職員。

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新北地院表示，當時由其所屬主管勸諭該員說出實情，並將竊錄所用的設備器材及相關影像檔交由警員查扣，隨由主管陪同至警局製作警詢筆錄；該員於1月11日案發後即未再進入辧公室，警方於1月13日持搜索票搜索該員借用的宿舍，16日再由主管及政風室主任陪同清理辦公室個人物品，又查得其他可能涉案的竊錄所用設備器材及相關檔案，併移送警方偵辦。

新北地院強調，絕無包庇姑息情事，本案發生後即於1月14日緊急召開考績會決議，函高等法院轉司法院移送懲戒法院，並建議先行停止職務；司法院即於15日下達停職令，該員雖於16日提出辭呈、17日離職，新北院仍於17日召開考績會，核定考績丁等。

新北院並指出，法院已利用以反針孔偵測設備，對全院區進行全面清查及檢測，維護洽公民眾與同仁權益。對未能事先察覺同仁異狀，適時關懷，防患未然，深表歉意；另進行反偷拍宣導，且會持續檢視院內安全維護措施，定期及不定期以反針孔偵測設備檢測院區，加強兩性平權教育，關懷同仁，避免類似情形再發生。

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